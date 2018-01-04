《外圍焦點》歐元區公布服務業ＰＭＩ，美國公布就業及失業數據

《經濟通通訊社４日專訊》亞洲股市上漲，市場憧憬環球經濟繼續擴張，ＭＳＣＩ亞洲（日

本除外）指數上升１﹒２％。日經平均指數於今年首個交易日勁升３﹒３％，見１４個月高位。

港股方面，恆生指數收市報３０７３６，漲１７５點或０﹒６％，成交１３１８億元。



＊ＥＩＡ公布美國一周地下天然氣庫存＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間今晚１１：３０ｐｍ，美國能源資料協會（ＥＩＡ）公布

美國一周地下天然氣庫存。



＊歐元區公布１２月服務業採購經理人指數＊



在數據方面，稍後４：５０ｐｍ，法國公布１２月服務業採購經理人指數，料由６０﹒４降

至５９﹒４；綜合採購經理人指數料由６０﹒３降至６０。４：５５ｐｍ，德國公布１２月服務

業採購經理人指數，料由５４﹒３升上５５﹒８；綜合採購經理人指數料由５７﹒３升上

５８﹒７。

５：００ｐｍ，歐元區公布１２月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維持於５６﹒５；

綜合採購經理人指數料維持於５８。５：３０ｐｍ，英國公布１１月貨幣供應Ｍ４。



＊美國公布就業及失業數據＊



今晚８：３０ｐｍ，美國公布１２月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：１５ｐｍ，美國

公布１２月ＡＤＰ就業變動，料維持於１９萬。９：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟

金人數，料由２４﹒５萬降至２４萬；連續申請失業救濟金人數料由１９４﹒３萬降至

１９２﹒５萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布１２月服務業採購經理人指數，料由５４﹒５降至５２﹒５。

（ｈｏ）

