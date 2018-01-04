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即市新聞

04/01/2018 16:49

《盤後部署》油股賭股可續升，資金暢旺港股短線上試３１０００

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股連升七日後，今早再漲逾百點，受惠美國三大股指再破頂，
Ａ股走高之下，上月財新中國服務業ＰＭＩ更創近三年半新高。
　　港股今早高開１３０點報３０６９１點後，其後石油股、騰訊（００７００）等多隻藍籌股
齊齊走高，刺激港股最多攀升２３５點報３０７６９，再創十年高位，最終恆指收報３０７３６
點，漲１７５點或０﹒５７％。港股連升八日，累漲１５０２點或５﹒１４％。主板成交
１３１８﹒３６億元，比上日增加約１％。
　　滬指報３３８５點漲１６點或０﹒４９％；國指報１２２０３點升１１４點或０﹒９５％。
　　　　
＊中石化現價吸納上望７元＊　　
　　　　
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國伊朗示威仍然持續，推升油價上漲２％，觸及約兩年半
高位。美國能源資訊局（ＥＩＡ）將於周四早上公布原油庫存量，市場預料上周原油庫存將減少
５７０萬桶。若數據遠低於市場預期，有助油價繼續攀升。
　　國際油價上揚，有助推升「三桶油」表現，加上能源類股份之前稍嫌跑輸大市，因此，油股
在今月有望隨市攀升。其中以中石化（００３８６）市盈率最低，約１１倍左右，反映「三桶油
」中該股最為平宜，故建議投資者可吼實該股，現價吸納，可望挑戰７元關。

＊美高梅路氹新項目將開幕＊

　　另一類值得關注的板塊，將落在濠賭股之上。港股在本周二（２日）首個交易日大幅造好，
但澳門賭股則全線下跌，其後大摩籲低吸，翌日（３日）即見技術反彈。若投資者看好賭股，可
吼銀娛（０００２７）及美高梅（０２２８２）。前者股價於２０天線（６０﹒１６元）見支持
，ＭＡＣＤ牛熊差距稍擴大，可待整固後博炒上；後者之路氹新項目美獅美高梅，將於本月
２９日開幕，有助帶旺其貴賓廳轉碼數、中場及貴賓廳業務之收益，故可作中長持有。

＊中資金融股續受北水熱捧＊

　　大價藍籌股愈戰愈勇，除「三桶油」外，中資金融股、港交所（００３８８）、騰訊相繼造
好，其中工行（０１３９８）等中資金融股，獲南下北水熱捧，工行今日更創上市新高，升勢有
望持續。
　　美國與德國的經濟數據強勁，帶動市場氣氛，加上Ａ股表現見回暖，隔夜港元拆息持續下跌
，短期資金仍見充裕，大價藍籌股續受資金追捧，有助港股短線挑戰３１０００點，下行支持位
２９９００點。（ｇｖ）

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