【新股上市】瑞豐動力暗盤開報１﹒７８元，高招股價近６％

《經濟通通訊社４日專訊》瑞豐動力（０２０２５）明天首掛，今日在輝立暗盤交易場，開

報１﹒７８元，比招股價１﹒６８元高出５﹒９５％。

該股在耀才交易中心的暗盤新報１﹒７元，高招股價１﹒１９％。（ａｌ）

