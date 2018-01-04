匯豐梁兆基：美國稅改對未來１０年環球經濟影響深遠

《經濟通通訊社４日專訊》匯豐銀行亞太區顧問梁兆基出席研討會時表示，由今年開始，美

國通過稅改方案的影響不容忽視，稅率由３５％降至２１％，影響美國公司於海外資金或總部的

安排，他強調尤其美國公司有海外盈利高達２６０００億美元，於新政策下只需繳付一次性的

１５﹒５％稅，其政策為期８年，對環球經濟影響深遠。他以蘋果公司為例，於中國及亞太地區

所得盈利有機會重新流入美國。

另外，稅改亦有機會填補聯儲局縮表金額，以現時聯儲局目標，縮表規模不足２萬億美元，

若美國海外盈利回流，便可以降低縮表影響。（ｅｌ）

