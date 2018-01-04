【本港經濟】關家明：美經濟強勁利香港出口商，出口增長料達６％

《經濟通通訊社４日專訊》香港貿發局研究總監關家明於研討會表示，市場預期今年美國加

息三次，加息雖與出口數字沒有直接關係，但目前美國是香港最大的最終消費品出口市場，加息

反映美國本土經濟強勁，有利香港出口商。他預期，今年香港出口增長不難達到６％。

關氏續稱，現時發達國家及發展中國家的界線模糊，以及供應鏈的轉變。他指出，以往廠房

只集中於中國，現時已遍及越南、東南亞及印度等地，更多經香港來回加工，故難以預測個別出

口地的表現。（ｅｌ）

