《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧４日上海專電》上期所公布，自今年１月１日起，「月度參
考價」表格中取消「加權平均價」，僅公布「結算平均價」。
去年８月１６日上期所曾發布公告稱，對官網「月度參考價」的計算方式進行修訂，在「月
度參考價」表格中增加「結算參考價」，期間「加權平均價」與「結算參考價」並行。經幾個月
運行後，上期所「月度參考價」表格中取消「加權平均價」，僅公布「結算平均價」。
04/01/2018 16:35
【駐滬專電】上期所：「月度參考價」表格取消「加權平均價」
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧４日上海專電》上期所公布，自今年１月１日起，「月度參
考價」表格中取消「加權平均價」，僅公布「結算平均價」。
去年８月１６日上期所曾發布公告稱，對官網「月度參考價」的計算方式進行修訂，在「月
度參考價」表格中增加「結算參考價」，期間「加權平均價」與「結算參考價」並行。經幾個月
運行後，上期所「月度參考價」表格中取消「加權平均價」，僅公布「結算平均價」。
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