【企業盈喜】前海健康料全年虧轉盈，因減少折讓及存貨撇減撥備等

《經濟通通訊社４日專訊》前海健康（００９１１）發出盈喜，預期截至去年１２月底止年

度錄得淨純利，２０１６年年度則錄得淨虧損。

公司指，虧轉盈乃主要由於集團２０１６年錄得折讓及折扣撥備約２﹒４億元；存貨撇減撥

備約９７００萬元；及外匯虧損約６０００萬元，相較而言，去年並未錄得相關費用。加上去年

度集團進行優化資源分配達致更高之成本效益。（ｋｙ）

