  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2018 18:04

【夜期時段】即月期指最新報３０７６０點，升１２點，高水２４點

　　《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４１點，跌７點，高水５點，
最新報３０７６０點，升１２點，高水２４點，合約成交１１１２張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２２７點，升２點，高水２４點，最新報
１２２２５點，無升跌，高水２１點，合約成交５６２張。（ｊｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮 2
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
語言與美學 8
花生味辦公室 ． 玄米米
公司聖誕Online Party？高科技抽獎，老闆齊齊黑箱作業 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！
足球俱樂部 ． 主教練
陣前易帥 立竿見影 莫天才大Sam踢法啱護級
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】當你正在present，那個專做損人不利己事的同事開口了… 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
明年開工日子有咁好 香港應該有運行 2
第一桶金 ． 方元
人民幣國際化，更看好港交所（下） 2
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【不適合還是不適應？】派散水餅之前，你應該問自己的問題
陶冬天下 ． 陶冬
2018年全球經濟的五個猜想 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休後全職炒股？！
抵玩自助遊
里數換機票 $8000南太平洋尋「金銀島」薩摩亞 1
What's On
最「潮」拜年新玩法！「可口可樂」新春特別版搶先亮相 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
這4天怎過？
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 新文章
論盡中港台 ． 岑逸飛
2017年度漢字：從「夢」到「享」 3
健康解「迷」
【保持情緒健康】按穴+食療補氣血，有助掃走抑鬱症？ 3
國金與投資 ． 曾廣標
從2017進入2018
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 11
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
TVB加上公仔麵，就是半個香港 1
我做Marketing ． Michael & Derek
1個失業者的自白：迷失在Comfort Zone 5
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊