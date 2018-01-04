《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４１點，跌７點，高水５點，
最新報３０７６０點，升１２點，高水２４點，合約成交１１１２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２２７點，升２點，高水２４點，最新報
１２２２５點，無升跌，高水２１點，合約成交５６２張。（ｊｎ）
04/01/2018 18:04
【夜期時段】即月期指最新報３０７６０點，升１２點，高水２４點
《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４１點，跌７點，高水５點，
最新報３０７６０點，升１２點，高水２４點，合約成交１１１２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２２７點，升２點，高水２４點，最新報
１２２２５點，無升跌，高水２１點，合約成交５６２張。（ｊｎ）
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