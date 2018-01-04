《再戰明天》澳洲公布貿易收支，瑞豐動力首日掛牌



《經濟通通訊社４日專訊》明日，澳洲公布貿易收支，法國公布消費者信心指數。



＊聖路易斯儲行總裁布拉德發表談話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３０ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就

美國經濟及貨幣政策發表談話。

明早５：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

１２：００ａｍ，能源資料協會（ＥＩＡ）公布一周石油庫存及產出數據。



＊澳洲公布貿易收支，法國公布消費者信心指數＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１１月貿易收支，料貿盈由１﹒１億澳元擴大至

５億澳元。

明午１：００ｐｍ，日本公布１２月汽車銷售。３：００ｐｍ，巴西公布１２月ＦＩＰＥ消

費者物價指數，月率料由０﹒２９％下降至０﹒５％。同時，德國公布１１月零售銷售，月率料

由下滑１％升上１％；年率料由下滑１﹒４％升上２﹒３％。

３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者信心指數，料由１０２升上１０３。法國１２月消費

者物價指數月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料維持於１﹒２％。４：００ｐｍ，瑞士公布

１２月外匯儲備。台灣公布１２月消費者物價指數，年率料由０﹒３５％升上０﹒８％。



＊瑞豐動力首日掛牌＊



在本港，明日瑞豐動力（０２０２５）首日掛牌。

保利協鑫（０３８００）及佐力小貸（０６８６６）開股東會。（ｈｏ）

