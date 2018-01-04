《經濟通通訊社４日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之綜合純利按年錄得顯著增長５０％以上。集團的模具鋼及高速鋼分部於本年度的
銷售量回升。
同時，由於集團所使用到之稀有金屬原材料之價格向好，集團的模具鋼及高速鋼分部的平均
售價亦有所回升。受銷量及平均售價增長所帶動，集團截至２０１７年１２月３１日止年度的綜
合純利預期因而錄得顯著增長。（ｊｎ）
04/01/2018 17:31
【企業盈喜】天工國際（８２６）料年度綜合純利按年增長逾五成
《經濟通通訊社４日專訊》天工國際（００８２６）發盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之綜合純利按年錄得顯著增長５０％以上。集團的模具鋼及高速鋼分部於本年度的
銷售量回升。
同時，由於集團所使用到之稀有金屬原材料之價格向好，集團的模具鋼及高速鋼分部的平均
售價亦有所回升。受銷量及平均售價增長所帶動，集團截至２０１７年１２月３１日止年度的綜
合純利預期因而錄得顯著增長。（ｊｎ）
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