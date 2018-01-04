【本港樓市】土地註冊處：去年樓宇買賣合約總值按年升３６％

《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，２０１７年送交土地註冊處註冊的所有種類樓

宇買賣合約共８３８１５份，按年上升１４﹒８％，與２０１５年比較，亦上升１０﹒１％。

２０１７年的樓宇買賣合約總值７２６４﹒２億元，按年上升３６﹒３％，與２０１５年比

較，亦上升３２﹒４％。

２０１７年的樓宇轉讓契約共１０３６６３份，按年上升３４％，與２０１５年比較，亦上

升７﹒３％。

２０１７年的樓宇轉讓契約總值６８３１﹒４億元，按年上升３８﹒４％，與２０１５年比

較，亦上升１３﹒３％。（ｂｉ）

