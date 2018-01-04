《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，２０１７年送交土地註冊處註冊的所有種類樓
宇買賣合約共８３８１５份，按年上升１４﹒８％，與２０１５年比較，亦上升１０﹒１％。
２０１７年的樓宇買賣合約總值７２６４﹒２億元，按年上升３６﹒３％，與２０１５年比
較，亦上升３２﹒４％。
２０１７年的樓宇轉讓契約共１０３６６３份，按年上升３４％，與２０１５年比較，亦上
升７﹒３％。
２０１７年的樓宇轉讓契約總值６８３１﹒４億元，按年上升３８﹒４％，與２０１５年比
較，亦上升１３﹒３％。（ｂｉ）
04/01/2018 15:26
【本港樓市】土地註冊處：去年樓宇買賣合約總值按年升３６％
《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，２０１７年送交土地註冊處註冊的所有種類樓
宇買賣合約共８３８１５份，按年上升１４﹒８％，與２０１５年比較，亦上升１０﹒１％。
２０１７年的樓宇買賣合約總值７２６４﹒２億元，按年上升３６﹒３％，與２０１５年比
較，亦上升３２﹒４％。
２０１７年的樓宇轉讓契約共１０３６６３份，按年上升３４％，與２０１５年比較，亦上
升７﹒３％。
２０１７年的樓宇轉讓契約總值６８３１﹒４億元，按年上升３８﹒４％，與２０１５年比
較，亦上升１３﹒３％。（ｂｉ）
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