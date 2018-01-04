【本港樓市】經絡：１１月ＭＭＩ升至２﹒１５％，料橫行封頂水平

《經濟通通訊社４日專訊》拆息大升的影響已完全反映於１１月份的ＭＭＩ中。經絡按揭息

率指數（ＭＭＩ），即反映普遍按揭新客戶一般可做到最新的實際按息水平，最新報２﹒１５厘

，較１０月的１﹒９６厘，大升１９點子，連升三個月，更創２０１３年１０月後的新高。

經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，受到大型招股活動、年結及預期美國加息等因素影響，

一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）自９月份開始便不斷攀升，１１月份的平均一個月銀行同業

拆息為０﹒８２％，比１０月的０﹒６１％高出２１點子，連帶將實際按息推高，使１１月份的

ＭＭＩ數字衝破兩厘以上的高位。以現時普遍市場可承造的拆息按揭計劃為Ｈ＋１﹒３％計算，

已到達封頂位水平。

另外，１２月份美國聯儲局宣布再加息０﹒２５厘，再加上縮表及年結等影響，劉圓圓預料

１２月份至明年初的ＭＭＩ仍然保持高企，但由於Ｈ按設有封頂位，最多仍只會橫行於封頂位水

平。而拆息已連續回落一星期，相信年結及美國加息的影響漸消，ＭＭＩ指數將橫行一至兩個月

後稍微回落。

劉氏亦提醒，預料今年香港將步入加息周期，並最快於上半年進行加息，屆時最優惠利率（

Ｐ）將會增加，ＭＭＩ亦有可能再度上升。惟相信加息幅度溫和，料每次只會增加２５至５０點

子，對實際的供息增加不多。（ｂｉ）

