《經濟通通訊社４日專訊》瑞豐動力（０２０２５）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
１﹒７４元，較招股價１﹒６８元高３﹒６％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手賺
１２０元。
另外，該股於耀才暗盤同樣收報１﹒７４元，每手賺１２０元。（ｌｙ）
04/01/2018 19:01
【新股上市】瑞豐動力暗盤收報１﹒７４元，每手賺１２０元
《經濟通通訊社４日專訊》瑞豐動力（０２０２５）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
１﹒７４元，較招股價１﹒６８元高３﹒６％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手賺
１２０元。
另外，該股於耀才暗盤同樣收報１﹒７４元，每手賺１２０元。（ｌｙ）
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
|生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰