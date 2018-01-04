【新股上市】瑞豐動力暗盤收報１﹒７４元，每手賺１２０元

《經濟通通訊社４日專訊》瑞豐動力（０２０２５）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報

１﹒７４元，較招股價１﹒６８元高３﹒６％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手賺

１２０元。

另外，該股於耀才暗盤同樣收報１﹒７４元，每手賺１２０元。（ｌｙ）

