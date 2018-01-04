【企業盈喜】金輪天地料全年純利大增逾６０％，因物業銷售收益升

《經濟通通訊社４日專訊》金輪天地控股（０１２３２）發盈喜，料截至去年底全年純利大

幅增加，增幅超過６０％。

該公司指預期盈利大增，主要由於預期物業發展之銷售收益將較２０１６年同期大幅增加超

過１００％。

截至去年底，全年合約銷售價值及合約銷售面積分別達約２５﹒４億元人民幣及１８﹒６萬

平方米。（ｌｙ）

