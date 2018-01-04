《小傳日記》魚缸喜見八連升，內銀發威ＱＱ勁！

《小傳日記》香江魚缸噚日（３日）休息一吓，今日再爆發過。缸友應該好開心啦！先睇睇

外圍方面如何先，噚晚標指首次突破２７００點關口收市，加上香江魚缸夜期同ＡＤＲ都拋起咗

，令到香江今朝都繼續開Ｐａｒｔｙ，唔畀個升勢停！

今朝香江魚缸一開場就踢起１３０點報３０６９１點，之後下午最多仲試過衝前２３５點，

高見３０７９６點，再創逾十年高！睇返阿爺嗰邊，原來已經係連升第五日！唔怪得香江咁犀利

。唔少重磅藍戰士都好有力，而今日包辦最佳藍戰士嘅首四位，就有九倉（００００４）同「三

桶油」！股王ＱＱ（００７００）亦都氣勢如虹。孖屐一片載歌載舞，最終魚缸錄得０﹒６巴仙

或１７５點進帳，報３０７３６點，連升８日累升逾５巴仙。全日成交１３１８﹒３６億銀，同

噚日差唔多！國貨亦都好靚仔，彈高０﹒９巴仙，報１２２０３點。



＊ＱＱ氣勢旺牛氣四大行，九倉炒私有急升高高收＊



重磅藍戰士方面，ＱＱ由於有傳旗下ＱＱ音樂好賺得錢，預計今年賺３８億銀，仲打算年內

喺花旗上市。今日ＱＱ就爬上逾２巴仙，報４３１﹒８銀，盤中一度高見４３２﹒４銀，離上市

新高４３９﹒６銀唔遠，不愧為股王中之股王！

四大錢莊亦都厲害，當中建行（００９３９）、工行（０１３９８）一同破頂，分別去到

７﹒６２銀同６﹒６６銀插旗，最後分別有逾２巴仙同１巴仙落袋，收報７﹒５７銀、６﹒５７

銀。而中國銀行（０３９８８）同農行（０１２８８）亦都有近１巴仙同逾２巴仙落袋，分別報

３﹒９９銀、３﹒８４銀。

生發發（００３８８）亦跟隨旺市踢起，李小加話新股通、一級市場通或會喺未來慢慢推出

，消息刺激生發發跳起逾２巴仙，報２５４﹒６銀。

而九倉集團今日成為最強藍戰士，原因係花旗指佢潛在被會德豐（０００２０）私有化嘅機

會，股價飆近９巴仙，報３０﹒６銀，極速升破３０蚊關口。會德豐埋單都有逾３巴仙進帳，以

近全日最高位收市，報５８﹒７銀添。



＊國家隊入場華虹急急漲，同業中芯升紫光反彈勁＊



花旗晶片公司股價大升，熾熱氣氛蔓延到太平洋嘅另一端香江！事關整圓晶嘅華虹半導體

（０１３４７），折讓近１９巴仙，以每股１２﹒９銀配股畀國家集成電路。消息刺激股價急速

彈起，高見１９﹒２銀創上市新高，雖然之後縮晒水，但埋單都有逾１１巴仙落袋，報１７﹒６

銀，真係十分夠力。街坊中芯國際（００９８１）早前都試過配股引國家隊入場，今日亦拋起近

２巴仙，報１２﹒７６銀。

早前買入過中芯國際嘅紫光（００３６５），之前一度大幅炒起，不過股價回落咗兩日，好

在今日中芯升，令紫光都反彈逾１５巴仙，報５銀。



＊金斯瑞回軟炒風真係完？明星半新丁閱文反彈勁＊



醫藥佬近日亦氣勢如缸，就好似金斯瑞（０１５４８）咁樣，佢噚日飆高逾２６巴仙後，相

信有唔少缸友都借勢博炒上，但可惜事與願違！今日大嗱嗱冇咗逾５巴仙，報２５﹒３５銀，日

內仲曾經低見２３﹒８銀，唔知後市仲有冇得再一次反擊呢？

呷哺呷哺（００５２０）畀麥格理首予「掃貨」評級，「他屐」就畀２１銀，今朝喺開市之

前，仲見到有逾９億銀嘅大手成交架，但原來傳出被私募基金掟貨，完場時佢就一共蒸發咗逾７

巴仙，埋單１４銀，慘！

明星半新丁之前唞咗咁耐，噚日開始重拾升勢，今日仲顯著造好添，眾安（０６０６０）畀

申銀萬國首予「掃貨」評級，「他屐」就畀７９﹒５３銀，日內跳高逾２巴仙，報７４﹒２銀，

實在可喜可賀！至於「小ＱＱ」閱文（００７７２）今日就繼續發力，全日剷高逾５巴仙，埋單

８９﹒１５銀，仲試過上番９０蚊添！



＊油價未升夠油佬高高收，油服大進攻升得好輕鬆＊



ＯＰＥＣ成員國伊朗爆發示威，油價周三踢高約２巴仙，盤中觸及約兩年半高位，同時富瑞

仲預料神州嘅原油需求，有雙位數嘅增長空間添呀，難怪「三桶油」咁興奮，中石油

（００８５７）全日彈起約５巴仙，報５﹒７８銀，勁！

至於街坊中石化（００３８６）開市之後亦愈戰愈勇，唔單止突破６蚊關口，午後曾經喺

６﹒２３銀高位插旗，創約８個半月嘅新高添，叻！最終收市時仍抽升約４巴仙，報６﹒１４銀

；中海油（００８８３）圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，全日急升近４巴仙，報１２﹒０６銀。

油服佬亦嚟個「大進攻」，先係宏華（００１９６）造好，畀大摩升佢「他屐」逾兩成，由

０﹒８６銀升至１﹒０５銀，投資評級由「持有」升至「掃貨」，全日急升近１５巴仙，報

０﹒７７銀；街坊華油能源（０１２５１）開心飛起逾１６巴仙，報０﹒６４銀；中海油田服務

（０２８８３）獲瑞銀畀目標價８﹒７銀，刺激股價飛升１１巴仙，埋單８﹒６銀！請請！



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