《真知灼見－溫灼培》英鎊高處不勝寒

《真知灼見》英鎊踏入本周再度挑戰１﹒３６美元高位，市場隨即感到興奮；不少市場分析

，開始把英鎊新一年的上升目標調高至１﹒４０美元。對於市場對英鎊的樂觀情緒，筆者很有保

留。

現時英鎊的上升，筆者認為背後有著三大因素推動。首先，是歐元上升帶動；其次，英倫銀

行也想借助短暫英鎊強勢以遏抑當地偏高的通脹；最後，市場上有投機者在盼望，英國或最終可

保留在歐盟的單一市場內。假若這盼望成真，英鎊目前匯價可視為仍屬偏低。相信這正是近日投

機者主動對英鎊作吸納的主因。



＊英公投「脫歐」後海外直接投資減少＊



有一點必須理解，歐元近期對美元匯價出現上升，是因為歐元區的經濟確見好轉，導致投資

者對歐元匯價作重新衡量。但是，英國現已意向要離開歐盟，英國與歐盟經濟將會逐步分道揚鑣

，日後歐元強能否如過往可同時帶動英鎊，這實在令人存疑。試想，當明知英國快要離開歐盟，

如海外企業有意投資歐洲，他們會把資金投向歐元區還是英國呢？事實勝於雄辯，自２０１６年

６月２３日英國公投「脫歐」後，從２０１６年第三季到２０１７年第三季這五個季度裏，只有

２０１７年首季英國出現海外直接投資（ＦＤＩ）金額淨流入情況，其餘四個季度均出現資金淨

流出；反映自英國公投「脫歐」後，海外投資者已對投資英國卻步。



＊支付「分手費」亦難保歐盟貿易不失＊



至於英國能否重返歐盟單一市場？對此問題筆者很有保留。市場普遍分析認為，鑑於英國願

意繳付龐大「分手費」予歐盟；在如此良好氣氛下，相信英國定當可與歐盟就保留在單一市場的

問題上，達成某程度上的協議。對於市場這一分析，筆者並不認同。英國倘能與歐盟達成貿易協

議，保存了英國經濟最為依重的貿易，這對英國而言當然是最好結果；但這是否歐盟所想，合乎

歐盟的利益呢？假使只是繳付龐大金額，便可享有貨物及服務業自由進入歐盟單一市場的優惠，

而又不再需要承擔種種作為歐盟成員國的責任，一旦歐盟容許英國這樣做，我們可預見很多較富

庶的歐盟成員國也會有「脫歐」的意向了。始終，大部分富庶西歐歐盟成員國，早已對分擔難民

及容許東歐移民進入其國家感不滿；所以，如果英國的做法得到歐盟接納，其他較富庶的歐盟成

員國定當相繼仿效，屆時歐盟或隨時瓦解。所以單從英國願意支付龐大「分手費」便認為英國可

保其貿易不失，這想法是太天真。



＊首季料維持１﹒３１至１﹒３６美元＊



自英國公投脫歐後，英鎊匯價大跌，入口價格大幅上升，使英國通脹失控（１１月年通脹率

為３﹒１％）。為免大幅加息損害經濟，相信英倫銀行是有意讓英鎊匯價短暫上升，借助強英鎊

匯價遏抑入口價格從而推低通脹。當明白這一切，就明白英倫銀行讓英鎊匯價上升，只是短暫的

權宜之計；一旦英國通脹回落，相信英倫銀行將不會再讓英鎊匯價強勁。始終，面對歐盟單一市

場有機會失去的情況下，英國必須要依賴弱英鎊匯價以協助其國內出口商重新尋找出口市場。綜

合上述眾多因素，這是筆者預期今年首季英鎊較大機會維持於１﹒３１至１﹒３６美元，並長遠

看淡英鎊的主因。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

