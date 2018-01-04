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04/01/2018 16:11

港股續創十年高，升１７５點收３０７３６八連漲，成交１３１８億

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股連升七日後，今日再漲逾百點，受惠美國三大股指再破頂，
加上滬指持續走高，上月財新中國服務業ＰＭＩ錄創近三年半新高，且日股急升３﹒３％報
２３５０６，支持港股再創出逾十年高位。
　　港股今早高開１３０點報３０６９１點後，走勢反覆，一度倒跌不足１點低見２０５６０，
及後反彈，最高見３０７９６升２３５點，再創出２００７年１１月以新高，最終收報
３０７３６，上升１７５點或升０﹒５７％。港股跨年連升八日，累漲１５０２點或５﹒１４％
。全日主板成交１３１８﹒３６億元，比上日增加不足１％。
　　國企指數收１２２０３，上升０﹒９５％或１１４點。上證綜合指數報３３８５，漲１６點
或０﹒４９％。

＊九倉集團急升再炒私有化憧憬，三桶油隨油價走高＊

　　５１隻恆指成分股中，２７隻上升，２１隻下跌，３隻持平。
　　九倉集團（００００４）收升８﹒７％，報３０﹒６元，為升幅最大恆指成分股。花旗發表
研究報告，重申對九倉集團或在未來會被會德豐（０００２０）私有化的看法，又上調公司
２０１７至２０１９年每股盈利預測，目標價由４１元上調至４２元，評級「買入」。會德豐收
升３﹒４４％報５８﹒７元。九龍倉置業（０１９９７）漲１﹒０６％報５２﹒３元。
　　國際油價周三（３日）升約２％，三桶油炒高，中石油（００８５７）升５﹒０９％報
５﹒７８元，中石化（００３８６）漲４﹒０７％報６﹒１４元，中海油
（００８８３）升３﹒７９％報１２﹒０６元。三股是繼九倉集團後，升幅最大的恆指成分股。
　　油服股全面跟升，中海油服（０２８８３）急升１０﹒９７％，報８﹒６元；宏華
（００１９６）更漲１４﹒９３％收０﹒７７元。

＊科技股受捧騰訊閱文易鑫齊炒高，建行工行齊破頂＊

　　美國隔晚科技股上升，刺激本港相關股上漲。騰訊（００７００）收升２﹒２７％報
４３１﹒８元；閱文（００７７２）升５﹒３８％報８９﹒１５元；易鑫（０２８５８）漲
３﹒１８％報７﹒１３元；金山軟件（０３８８８）升４﹒９６％報２７﹒５元。
　　中資金融股個別發展，建行（００９３９）收升２﹒１６％報７﹒５７元，盤中見７﹒６２
元上市新高；工行（０１３９８）漲１﹒０８％報６﹒５７元，盤中見６﹒６６元上市新高；國
壽（０２６２８）跌１﹒３９％報２４﹒８５元；平保（０２３１８）漲０﹒０６％收
８３﹒８５元。
　　此前累升不少的吉利汽車（００１７５），今日回吐３﹒１８％報２７﹒４５元；碧桂園
（０２００７）亦軟２﹒８８％收１５﹒５２元。
　　蒙牛乳業（０２３１９）全日急跌４﹒０６％收２２﹒４５元，為跌幅最大恆指成分股。（
ｅｃ）

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