【本港樓市】本土研究社倡套丁刑事化，丁屋政策亦應加入經濟審查

《經濟通通訊社４日專訊》本土研究社發表有關新界「套丁」情況的研究報告，發現每４幢

丁屋中就有１幢涉嫌「套丁」。研究提出多個阻截「套丁」的建議，包括重新將「套丁」刑事化

、設立經濟狀況審查、加強監管丁屋申請及嚴格審批分割地段申請。

報告指出，當初丁屋政策的原意是改善原居民的居住環境，當時亦有說法是當原居民「居所

不敷居住」才會獲批興建丁屋，惟政策公布時此說法卻消失無蹤；而在１９７５年時，港英政府

指若居民有「經濟困難」才可轉讓丁屋，但亦須補地價，直至現時此條件似乎已被遺忘。直至

２００７年，時任發展局局長林鄭月娥剔除了在丁屋申請中「申請人從未作出亦無意作出任何私

人安排，把他根據小型屋宇政策獲得的權利售予其他人士╱發展商」的法定聲明，變相將「套丁

」的非刑事化。

研究社要求現時已成為特首的林鄭月娥恢復上述聲明，重新將「套丁」刑事化，並以經濟審

查，確定申請出售丁屋的原居民確實有經濟困難再批出申請。

創建香港行政總裁司馬文批評政府不可能不清楚「套丁」問題嚴重；公民黨立法會議員陳淑

莊亦表示「套丁」行為具系統性，認同司馬文所說政府不會不了解，加上政府比市民擁更多權力

，一般人未能找到男丁與地產商的隱藏合約，但執法部門則可介入調查，質疑政府只是未有正視

問題；同屬公民黨的新界西立法會議員郭家麒亦批丁屋政策不公，林鄭月娥有責任撥亂反正。

地政總署署長陳松青則回應指，需時研究有關報告的內容，重申「套丁」屬違法，若有發現

會轉交執法部門跟進。（ｃｗ）

