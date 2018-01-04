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即市新聞

04/01/2018 17:05

《神州經脈》Ａ股近一個半月高，逆回購九連停，債市嚴控槓桿率

　　《經濟通通訊社４日專訊》人行公開市場連續第九日暫停逆回購操作，無礙Ａ股延續開年好
勢頭。滬綜指收市升０﹒４９％，報３３８５﹒７１點，再創近一個半月高，五連升；深成指收
升０﹒５４％，報１１３４１﹒３５點，同樣再創近一個半月高及連升五日；創業板收市微跌
０﹒０４％，報１７９４﹒６１點。兩市全日成交回落逾６％，至４９６４億元（人民幣．下同
）。　

＊銀行間市場資金面延續寬鬆狀態＊

　　人行指，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收人行逆回購到期等因素的影響，今
日不開展公開市場操作，單日淨回籠１３００億元。銀行間市場資金面延續寬鬆，主要回購利率
繼續走低。
　　交易員表示，月初流動性較為充沛，加上人行未雨綢繆此前宣布臨時準備金動用安排，令機
構整體預期尚屬平穩。
　　上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）續全線跌，１個月期錄去年１２月１１日來新低
；３個月期錄去年１１月２４日來低位。

＊規範債券代持，禁「抽屜協議」＊

　　一行三會發布《規範債券市場參與者債券交易業務的通知》，要求市場參與者建立貫穿全環
節、覆蓋全業務的內控體系，並通過信息技術手段，審慎設置規模、授信、槓桿率、價格偏離等
指標，實現債券交易業務全程留痕。
　　文件顯示，市場參與者須嚴格遵守有關流動性、槓桿率等風險監管指標要求，並合理控制債
券交易槓桿比率。
　　其中，存款類金融機構自營債券正回購或逆回購餘額若超過其上季度末淨資產８０％，保險
公司自營債券正回購或逆回購餘額超過其上季度末總資產２０％，其他金融機構（不含保險公司
）債券正回購或逆回購餘額超過其上月末淨資產１２０％，需向監管部門報告。
　　新規並規範債券代持，明確市場參與者不得出借自己的債券賬戶，不得借用他人債券帳戶進
行債券交易。開展債券回購交易的，須將交易納入機構資產負債表內及非法人產品表內核算。嚴
禁通過任何形式的「抽屜協議」或通過變相交易、組合交易等方式規避內控及監管要求。
　　此外，參與者開展質押式與買斷式回購交易最長期限均不得超過３６５天。經交易雙方協商
一致，質押式回購交易可以換券，買斷式回購交易可以現金交割和提前贖回。

＊內地推人才簽證吸外國高端人才＊

　　報道指，國家外國專家局、外交部及公安部聯合印發《外國人才簽證制度實施辦法》，進一
步擴大人才簽證發放範圍。凡符合《外國人來華工作分類標準（試行）》中所指的外國高端人才
標準條件，符合「高精尖缺」及市場需求導向的科學家、科技領軍人才、國際企業家、專門人才
及高技能人才等經濟社會發展需要的外國高層次人才及急需緊缺人才，均可以申請人才簽證。
　　另外，亦進一步放寬人才簽證有效期限及停留期限，經省區市外專局確認符合條件的外國人
才，將可獲發５年或１０年有效、多次入境、每次停留１８０天的人才簽證，配偶及未成年子女
亦將獲發同等期限的有效期及多次入境的簽證。
　　申請採取全程在線、立審立辦方式，外國人才資質確認時限縮減至５個工作天，高端人才及
其配偶子女簽證申請，最短可在申請翌日獲得簽發，又免除申請費用，外國人才及其家屬免交簽
證費及急件費。

＊京東線下生鮮７ＦＲＥＳＨ開業＊

　　京東集團宣布，首家線下生鮮超市－－位於北京的７ＦＲＥＳＨ亦莊大族廣場店今日正式開
業迎客。
　　試營業期間，日均單店單日客流量達一萬人次以上；試營業首日，７ＦＲＥＳＨ手機應用程
序註冊用戶數對比上線第一天增長３０００％。
　　京東集團副總裁、７ＦＲＥＳＨ總裁王笑松表示，未來３到５年，７ＦＲＥＳＨ將在中國鋪
設超過１０００家門店，保證消費者隨時隨地都能購買到安全、優質的生鮮食材和食品。

＊惠譽下調萬達商業地產至垃圾級＊

　　評級機構惠譽將大連萬達商業地產評級下調兩個級距至「ＢＢ＋」垃圾級，稱該公司無法及
時通過海外融資渠道提高流動性。同時維持其「負面評級觀察」，反映該公司依然缺乏提高萬達
海外流動性的確定融資渠道。
　　萬達商業地產的母公司為大連萬達集團，由中國富豪王健林所有。
　　惠譽表示，如果萬達的海外銀團貸款行要求提前還款，而萬達不能立刻滿足這些要求；或者
說該公司不能籌集足夠海外流動資金，來償還２０１８年３月到期的海外銀團貸款中第二部分的
５﹒１億美元，那麼萬達的流動性狀況可能會面臨巨大壓力。
　　標普和穆迪去年將萬達商業地產的評級調降至投資級別以下。

＊通用在華銷量去年首破４百萬＊

　　通用汽車２０１７年中國市場汽車銷量約４０４﹒０８萬輛，同比增長４﹒４％，首次突破
４００萬輛，再度刷新２０１６年創下的年度銷量紀錄。同時，中國亦連續第六年蟬聯通用汽車
的全球最大市場。
　　若單計２０１７年１２月，通用汽車中國銷量同比亦升１３﹒１％至４９﹒２萬輛。該公司
１１月銷量增幅為１３％。　
　　另外，凱迪拉克、別克、寶駿三大品牌分別均刷新了在中國的銷量紀錄。（ｊｙ）

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