【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４９點子，報６﹒４９６８

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６８，較

上個交易日４時３０分收盤價升４９點子。全日在６﹒４９４８至６﹒５１１７之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２０點子，報６﹒４９７７。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５０４３，較上個交易日跌１２３點子。（ｊｙ）

