《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６８，較
上個交易日４時３０分收盤價升４９點子。全日在６﹒４９４８至６﹒５１１７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２０點子，報６﹒４９７７。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５０４３，較上個交易日跌１２３點子。（ｊｙ）
04/01/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４９點子，報６﹒４９６８
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６８，較
上個交易日４時３０分收盤價升４９點子。全日在６﹒４９４８至６﹒５１１７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２０點子，報６﹒４９７７。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５０４３，較上個交易日跌１２３點子。（ｊｙ）
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