《經濟通通訊社４日專訊》長和系主席李嘉誠出席集團周年晚宴前表示，若果自己退休，到
時一定會公布，但會否在今年退休則不敢講，認為自己身體狀況過得去，無太大問題。
他又表示，兒子李澤鉅已跟隨自己３３年，取得數個博士學位後已立刻工作，重申若果自己
退休，會轉為集團的資深顧問。
若果日後基金會交由兩個兒子打理，將由李澤鉅擔任主席，李澤楷任副主席。至於會怎樣給
予李澤鉅評分，他回應指「爸爸永遠無１００分，但起碼有９０幾分。」（ｃｈ）
04/01/2018 18:03
李嘉誠：如果退休會對外公布，基金會或交由兩兒子打理
《經濟通通訊社４日專訊》長和系主席李嘉誠出席集團周年晚宴前表示，若果自己退休，到
時一定會公布，但會否在今年退休則不敢講，認為自己身體狀況過得去，無太大問題。
他又表示，兒子李澤鉅已跟隨自己３３年，取得數個博士學位後已立刻工作，重申若果自己
退休，會轉為集團的資深顧問。
若果日後基金會交由兩個兒子打理，將由李澤鉅擔任主席，李澤楷任副主席。至於會怎樣給
予李澤鉅評分，他回應指「爸爸永遠無１００分，但起碼有９０幾分。」（ｃｈ）
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