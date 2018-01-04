《日入而息》李嘉誠料樓市安定，港ＰＭＩ４年高，港股續創十年高

《今天重點》﹡李嘉誠指如果退休會對外公布，基金會或交由兩兒子打理；李嘉誠料今年樓

市安定難言會否再升，但需求仍大；李嘉誠認為特首表現「幾好」，有數個

護照並不出奇

﹡上月日經香港ＰＭＩ升至５１﹒５，創近四年高位

﹡匯豐梁兆基料今年本地經濟增長３％，資產市場難大跌；匯豐指暫未有急切

加息需要，拆息於年結後通常回落



《即日市況》﹡港股續創十年高，升１７５點收３０７３６八連漲，成交１３１８億



《深滬股市》﹡滬綜指五連升收升０﹒５％創逾一個月高，石油股領漲



《美元匯價》﹡聯儲會議記錄偏鷹，美元借勢反彈；歐元最新報１﹒２０５５╱５８，日圓

最新報１１２﹒５８╱５９



《公司資訊》﹡新地（０００１６）巴丙頓山最快下周推樓書，定價參考鄰近豪宅新盤；

「雲海」今日開放示範單位，暫未有大手交易

﹡希瑪（０３３０９）傳孖展熱爆，暫超購逾１８５倍

﹡瑞豐動力（０２０２５）超購１６倍，一手中籤率６０﹒５％

﹡阜博（０３７３８）目前以美國業務為主，未來或拓展內地及亞太區

﹡莊皇集團（０８５０１）冀上市擴大市佔率，維持行業龍頭地位

﹡港交所（００３８８）李小加稱新股通、一級市場通是中遠期規劃，將緩慢

推出

﹡創維數碼（００７５１）終止洽購控股股東新能源汽車生產商

﹡報道指國泰（００２９３）股東協議限制國航提全購

﹡德泰新能源（００５５９）折讓近三成「一供二」，每手改為３萬股

﹡太古地產（０１９７２）發行首批５億美元十年期綠色債券，部分資金將發

展太古坊一座

﹡奧思（０１１６１）公眾持股量約２２﹒５７％，低於上市規則要求

﹡金誠（０１４６２）附屬購淮安市土地使用權，涉２３３５﹒５萬元人民幣

﹡金地商置（００５３５）上月合約銷售總額升近３倍至５０﹒６億元人民幣

﹡普天通信（０１７２０）購買光纖拉絲塔及光纖生產線，總代價４５１０萬

元人民幣

﹡綠心（０００９４）就投資內地江西省木材公司訂立合作框架協議

﹡華彩控股（０１３７１）已成為江蘇麻將獨家戰略合作夥伴

﹡萬達擬分拆體育資產來港上市，考慮售英國遊艇製造商

﹡信利國際（００７３２）１２月營業淨額跌逾４０％，去年全年跌６％



《國企紅籌》﹡中國飛機租賃（０１８４８）向拉丁美洲廉航購買及租回５架客機

﹡華虹（０１３４７）折讓配股予國家集成電路，淨籌４億美元組建合營

﹡中行（０３９８８）與國開行簽全面合作協議，將在棚戶區改造等合作

﹡深圳控股（００６０４）附屬以１２億元人民幣投得南京住宅地

﹡亞太衛星（０１０４５）控股股東中國衛通擬Ａ股上市

﹡聯通集團表示今年全面推進互聯網化運營，深入推進混改



《神州民企》﹡天山發展（０２１１８）合營競投河北邢臺市土地

﹡卓爾集團（０２０９８）出售中傳動０﹒６９％股權，賺８０８萬元

﹡泰豐（００８７３）簽署投資框架協議以重組業務，並擬定復牌建議

﹡騰訊音樂今年料賺３８億元，擬年內美國上市

﹡時代地產（０１２３３）去年累計合同銷售增４２％至４１６億元人民幣

﹡航標（０１１９０）未能如期償付債券，收到法定付款要求

﹡景瑞（０１８６２）上月合約簽約銷售額升２３﹒２％至３３﹒１億元人幣



《中國要聞》﹡上月財新中國服務業ＰＭＩ錄５３﹒９，近三年半高

﹡北京土地市場未來一個月成交金額或破７００億元

﹡北京加強行業協會商會監管，不得利用政府名義擅收費

﹡李克強將出席瀾滄江－湄公河合作領導人會議

﹡河北省通過推進雄安新區規劃建設實施意見

﹡連平稱今年地產投資增速料５％，「租購併舉」是重心

﹡上海人口將控制在２５００萬左右，鎖定建設用地總量

﹡美國調查發現中國工具箱產品對美國生產商造成損害

﹡中國海關將新西蘭進口奶酪關稅從零上調至１２％

﹡京東首家線下生鮮超市７ＦＲＥＳＨ在京開業；京東與美麗聯合組建合資企

業，運營微信社交電商平台

﹡官媒表示內地將實施人才簽證制度，為外國人設綠色通道

﹡阿里巴巴與騰訊正致力修補全球晶片安全漏洞問題

﹡通用汽車２０１７年中國巿場銷量首次突破４００萬輛

﹡發改委同意新建南昌至黃山鐵路，總投資近４８６億

﹡滴滴出行收購巴西叫車軟件公司９９

﹡中債登表示上月債券托管餘額近５１萬億，地方債發行減

﹡人行推債市宏觀審慎管理，嚴控槓桿率及規範代持等

﹡普氏能源資訊表示內地去年ＬＮＧ進口國升上全球第二位

﹡青島證監局警示樂視基金銷售青島公司存三大問題

﹡人行連續九日暫停逆回購操作，淨回籠１３００億

﹡海航創新設立５０億元寧夏全域旅遊產業基金

﹡比特幣中國創始人表示中國解禁比特幣只是時間的問題

﹡上期所表示「月度參考價」表格取消「加權平均價」

﹡廣州港料１２月集裝箱吞吐量跌３％，全年增９％

﹡去年內地政策性信用保險承保金額突破５０００億美元

﹡報道指中國今年將保持約６﹒５％經濟增長目標



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％六連升，報１０８４８﹒６３點



《其他消息》﹡上月日經香港ＰＭＩ升至５１﹒５，創近四年高位

﹡土地註冊處表示去年樓宇買賣合約總值按年升３６％

﹡本土研究社表示全港２３％丁屋涉套丁，近半數位於元朗；本土研究社倡套

丁刑事化，丁屋政策亦應加入經濟審查；本土研究社黃肇鴻稱政府可多方面

阻套丁，惜未有行動

﹡警務處長盧偉聰向警隊發信指管理層對朱經緯被判監感難過

﹡梁兆基稱今年本地經濟增長料３％，資產市場難大跌

﹡關家明稱美經濟強勁利香港出口商，出口增長料達６％

﹡深股通額度全日用１７億元；滬股通額度全日用２８億元

﹡玩具「反」斗城表示將繼續投資香港市場，擬每年舉辦室內遊戲展

﹡亞洲金融論壇本月中舉行，ＩＭＦ副總裁及美國前財政部長等出席

（ｚｚ）

