《日出而作》道指創新高首破２５０００，歐元兌美元逼近三年高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５０７５．１３ 升 １５２．４５點╱０．６１％

標普５００ ２７２３．９９ 升 １０．９３點╱０．４０％

納斯達克 ７０７７．９１ 升 １２．３８點╱０．１８％

倫敦富時１００ ７６９５．８８ 升 ２４．７７點╱０．３２％

法蘭克福ＤＡＸ １３１６７．８９ 升 １８９．６８點╱１．４６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４１３．６９ 升 ８２．４１點╱１．５５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７６，歐元兌美元１．２０７５



《最新資訊》﹡一地兩檢泛民促開會質詢官員

﹡內地網絡巨頭生鮮門店接連開業，今年迎新零售爭奪戰

﹡三星電子初步估計第四季盈利將創新高

﹡美國１２月私人企業新增職位２５萬個，勝市場預期

﹡聖路易斯聯儲：稅改已推高股價，或將可刺激經濟增長

﹡利嘉閣研究部：本港今年３﹒１萬伙新盤可推

﹡美庫存跌幅超預期，油價創逾三年收市新高，金價靠穩

﹡道指首次收破２５０００點，十年期美債收益率跌

﹡美元未能守住升勢，歐元逼近三年高位

﹡日媒：北韓去年發射導彈失敗疑擊中境內廿萬人口城市

﹡中駿置業（０１９６６）去年合同銷售３３２﹒５億人幣增４１％

﹡沛然環保（０８３２０）購莊皇（０８５０１）股份，涉資近８００萬元

﹡神華（０１０８８）控股股東國家能源集團合併國電集團

﹡港深聯合（０８１８１）內房商黃黎明持股三成零折讓提全購，今早復牌

﹡新地（０００１６）對零售樂觀，ａｐｍ首季生意看升１２％

﹡閱文（００７７２）簽訂電視劇聯合攝製及廣告合作協議



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）中標兩個高速公路ＰＰＰ項目



《神州民企》﹡天倫燃氣（０１６００）獲河南葉縣天然氣特許經營權

﹡恆大（３３３３）去年銷售５０１０億人幣增逾３４％

﹡富力地產（０２７７７）額外發行１億美元優先票據



《中國要聞》﹡上海規土局：今年上海繼續加大新增租賃住房用地供應；保障先進製造業用

地需求，限工業用地退出

﹡上海就加強長三角區域合作開展專題調研

