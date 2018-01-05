《華爾街內望》道指首次收破２５０００點，十年期美債收益率跌

《經濟通通訊社５日專訊》美國股市周四（４日）造好，道指歷史上首次收市突破

２５０００點，其他主要股指亦再創收市新高，因全球經濟數據強勁，支持股市延續開年以來的

升勢。

道指收高１５２點或０﹒６％，至２５０７５點；標普５００指數收高１０點或０﹒４％，

至２７２３點；納指收升１２點或０﹒２％，至７０７７點。ＣＢＯＥ波動率指數收在９﹒２２

，指數近數個月保持在紀錄低位附近。

金融股領漲標普５００指數，富國銀行漲１﹒３％、摩通升１﹒４％，高盛上漲１﹒４％。

下跌個股當中，擁有Ｖｉｃｔｏｒｉａ’ｓ Ｓｅｃｒｅｔ的ＬＢｒａｎｄｓ挫１２﹒３％

，因季度盈利預測令人失望。梅西百貨跌３﹒３％，此前公司公布節日銷售僅溫和增長，並表示

今年將關閉分店及裁員數千人。

美債收益率微升，預計今日將發布的１２月就業報告將顯示，就業市場進一步改善，但部分

交易員擔心薪酬增幅可能較預期弱。

１０年期美債收益率報２﹒４５４％，從上日觸及的高位２﹒４８５％回落。２年期美債收

益率報１﹒９６０％，稍早觸及１﹒９７６％，為２００８年１０月以來最高。５年期美債收益

率報２﹒２７０％，稍早觸及２０１１年４月以來最高的２﹒２９２％。（ｍｎ）

