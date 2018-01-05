《盤後部署》北水流入推動，港股短期繼續尋頂

《經濟通通訊社５日專訊》港股今日表現反覆。美國經濟數據較預期佳，美股造好，三項重

要指數更創即市新高。同時，夜期收報３０７４８點，升１３３點，高水１２點，令港股今早亦

高開１５７點，之後一度升１７４點高見３０９１１點，惟之後回落並最多倒跌９７點低見

３０６３８點。不過，最終亦收升７８點或０﹒２５％，報３０８１４點。港股創下九連升佳績

累漲５﹒４％。主板成交１２５０﹒０８億元，下跌５﹒２％。

國指全日升８點或０﹒０７％，報１２２１１點，滬指漲６點或０﹒１８％，報３３９１點

。



＊內地銀根有望鬆動，中資金融股開車＊



早前聯儲局會議紀錄顯示，２０１８年或加息數次，大多數聯儲局官員接受循序漸進加息。

受消息刺激，預計美股短期內會繼續造好。而中國方面，由於人行建立「臨時準備金動用安排

」，銀根短期有望繼續鬆動，亦有利資金流入股市，造就Ａ股上證近日的大升勢。今日上證曾升

破３４００點，高見３４０２點，創去年１１月下旬以來新高，預計後市有望慢慢挑戰３４５０

點水平，同時亦帶動港股上升。

港股暫時動力仍然強勁，近日中資金融股開車，建行（００９３９）、工行（０１３９８）

破頂，多間大行對內銀抱正面看法，認為股份有重估潛力，基於資產質素有改善。由於內地企業

財務情況改善，有利內銀降低不良貸款撥備，加上優質大型內銀股由於資金來源會較穩定及便宜

，因此會繼續吸引資金流入，成為推動港股走上的有力板塊之一。

展望在北水持續流入之下，港股有望繼續挑戰高位。２０１７年北水錄淨流入逾３３００億

元，為滬港通開通以來最高。預期港股短期以３０２００點作支持，後市繼續慢上格局，繼續尋

頂。（ｆｆ）

