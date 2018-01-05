【朝鮮危機】日媒：北韓去年發射導彈失敗疑擊中境內廿萬人口城市

《經濟通通訊社５日專訊》據日本英文政治刊物雜誌《Ｔｈｅ Ｄｉｐｌｏｍａｔ》引述美

國政府消息來源報道，北韓於去年４月２８日發射火星１２型中遠程彈道導彈失敗，導彈最終墜

落北韓境內有２０萬人口的德川市，造成一處工業或農業設施嚴重破壞。

據悉，火星１２型導彈在發射約一分鐘後引擎失敗，飛行高度不高於７０公里，由於北韓封

鎖消息，未知道今次意外有否造成人命傷亡。（ｍｎ）

