《經濟通通訊社５日專訊》據日本英文政治刊物雜誌《Ｔｈｅ Ｄｉｐｌｏｍａｔ》引述美
國政府消息來源報道，北韓於去年４月２８日發射火星１２型中遠程彈道導彈失敗，導彈最終墜
落北韓境內有２０萬人口的德川市，造成一處工業或農業設施嚴重破壞。
據悉，火星１２型導彈在發射約一分鐘後引擎失敗，飛行高度不高於７０公里，由於北韓封
鎖消息，未知道今次意外有否造成人命傷亡。（ｍｎ）
05/01/2018 08:38
【朝鮮危機】日媒：北韓去年發射導彈失敗疑擊中境內廿萬人口城市
《經濟通通訊社５日專訊》據日本英文政治刊物雜誌《Ｔｈｅ Ｄｉｐｌｏｍａｔ》引述美
國政府消息來源報道，北韓於去年４月２８日發射火星１２型中遠程彈道導彈失敗，導彈最終墜
落北韓境內有２０萬人口的德川市，造成一處工業或農業設施嚴重破壞。
據悉，火星１２型導彈在發射約一分鐘後引擎失敗，飛行高度不高於７０公里，由於北韓封
鎖消息，未知道今次意外有否造成人命傷亡。（ｍｎ）
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