【駐滬專電】上交所：本周對５４宗證券異常交易行為採取自管措施

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上交所每周例行公布數據顯示，本周共對

５４宗證券異常交易行為採取自律監管措施，涉及盤中拉升打壓股價、拉升打壓股價收盤價格、

集合競價虛假申報、對倒等異常交易情形。共對１１宗上市公司重大事項進行核查，並向中證監

上報４宗涉嫌違法違紀案件線索。

上交所表示，本周共發送日常監管函件３８份，要求上市公司披露補充、更正類公告２６份

，針對信息披露違規行為，採取紀律處分措施６單。針對公司披露敏感信息或股價發生明顯異常

，提請啟動內幕交易、異常交易核查５單。

