《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上期所發布，將２０１８年２月合約的最後
交易日調整為２月９日，交割期調整為２月１２日、１３日、１４日、２２日、２３日，調整的
合約涉及銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、石油瀝青等１２個
期貨品種。
05/01/2018 17:57
【駐滬專電】上期所調整２月合約最後交易日和交割期
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上期所發布，將２０１８年２月合約的最後
交易日調整為２月９日，交割期調整為２月１２日、１３日、１４日、２２日、２３日，調整的
合約涉及銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、石油瀝青等１２個
期貨品種。
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