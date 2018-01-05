【駐滬專電】上期所調整２月合約最後交易日和交割期

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上期所發布，將２０１８年２月合約的最後

交易日調整為２月９日，交割期調整為２月１２日、１３日、１４日、２２日、２３日，調整的

合約涉及銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、黃金、白銀、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、石油瀝青等１２個

期貨品種。

