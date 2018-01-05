《午市前瞻》港股隨Ａ股短暫波動，料大市短線可上望３１０００

《經濟通通訊社５日專訊》美國１２月ＡＤＰ私人部門新增職位較預期的１８﹒８萬份理想

，增長２５萬份，帶動道指升破二萬五，高見２５１０５點，創上市新高，收報２５０７５點，

升１５２點。港股ＡＤＲ及夜期昨日亦跟隨外圍漲逾百點。

港股今早則順勢高開１５７點，惟升幅最多僅擴至１７４點後反覆回落，最多跌９７點，低

見３０６３８點，但中港地產股見追捧，加上石油股繼續追落後，港股於中午收市前倒升５５點

，報３０７９１點。主板成交６８８億元。

國指方面，午漲０﹒１９％或２３點，報１２２２６點。滬指升０﹒２４％或７點，報

３３９３點。



＊碧桂園萬科冠恆指國指股，新世界領漲本地地產股＊



內房股近日表現持續強勢，碧桂園（０２００７）升５﹒４％，報１６﹒３６元，為半日表

現最佳藍籌。華潤置地（０１１０９）漲４﹒２％，報２４﹒８元。中海外（００６８８）揚

２﹒３９％，報２７﹒８５元。萬科（０２２０２）急漲７﹒２５％，報３７元，盤中更高見

３７﹒４元，創上市新高。

本地地產股亦見追捧，新世界（０００１７）升４﹒６７％，報１２﹒５４元，為第二佳藍

籌；信置（０００８３）漲３﹒０６％，報１４﹒１６元；長實（０１１１３）揚０﹒９％，報

６９﹒７５元；新地（０００１６）升１﹒５１％，報１３４﹒５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）獲大摩升目標至５００元，惟跌０﹒２３％，報

４３０﹒８元；匯控（００００５）升０﹒４３％，報８０﹒８５元；港交所（００３８８）跌

０﹒４７％，報２５３﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒８１％，報６７﹒４５元；中移動

（００９４１）升０﹒４５％，報７８﹒５元；平保（０２３１８）跌１﹒１３％，報８２﹒９

元。



＊中石化創逾兩年半新高，恆安遭降級跑輸一眾藍籌＊



石油股方面，中石化（００３８６）半日升２﹒２８％，報６﹒２８元，盤中高見６﹒３７

元，創逾兩年半新高；中石油（００８５７）窄幅升０﹒６９％，報５﹒８２元；中海油

（００８８３）微升０﹒５％，報１２﹒１２元。

內需股表現偏軟，恆安國際（０１０４４）遭麥格理降投資評級，由「中性」降至「跑輸大

市」，目標價則維持７０元不變，半挫３﹒５％，報８２﹒５元，為半日表現最藍籌。蒙牛

（０２３１９）跌２﹒２３％。報２１﹒９５元。旺旺（００１５１）軟０﹒８％，報６﹒２元

。

汽車股亦全線下滑，比亞迪（０１２１１）跌１﹒７７％，報６９﹒３５元，為跌幅最大國

指成分股。廣汽（０２２３８）則緊隨其後，軟１﹒３７％，報１８﹒７８元。吉利

（００１７５）跌１﹒１％，報２７﹒１５元。



＊植耀輝：中石化可於現價獲利，內房股價回調後再部署＊



港股近日強勢，雖然盤中仍有經歷升幅全消及倒跌，但耀才研究部經理植耀輝對《經濟通通

訊社》表示，港股短期氣氛仍然良好，短暫波動主要是受Ａ股方面影響，整體走勢和Ａ股亦相類

近。若港股能夠保持充足成交量、Ａ股表現繼續向好及北水足夠，料大市短線可上望３１０００

點。

「三桶油」近日表現突出，植耀輝表示升勢主要來自油價高企的短期炒作，而往後油價再大

升的空間不大。中石化在當中最為強勢，植耀輝建議有貨者已經可於現價獲利。但由於相關企業

基本面未有大改善，不建議現時入市。

內房股最近同樣落鑊，他表示偏向看好基本面較好的股份，例如萬科、碧桂園及中海外等，

但認為現時股價偏高，可待中央政策出台、股價稍為回調後再作部署。（ａｌ）

