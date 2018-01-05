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即市新聞

05/01/2018 12:45

《午市前瞻》港股隨Ａ股短暫波動，料大市短線可上望３１０００

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國１２月ＡＤＰ私人部門新增職位較預期的１８﹒８萬份理想
，增長２５萬份，帶動道指升破二萬五，高見２５１０５點，創上市新高，收報２５０７５點，
升１５２點。港股ＡＤＲ及夜期昨日亦跟隨外圍漲逾百點。
　　港股今早則順勢高開１５７點，惟升幅最多僅擴至１７４點後反覆回落，最多跌９７點，低
見３０６３８點，但中港地產股見追捧，加上石油股繼續追落後，港股於中午收市前倒升５５點
，報３０７９１點。主板成交６８８億元。
　　國指方面，午漲０﹒１９％或２３點，報１２２２６點。滬指升０﹒２４％或７點，報
３３９３點。

＊碧桂園萬科冠恆指國指股，新世界領漲本地地產股＊

　　內房股近日表現持續強勢，碧桂園（０２００７）升５﹒４％，報１６﹒３６元，為半日表
現最佳藍籌。華潤置地（０１１０９）漲４﹒２％，報２４﹒８元。中海外（００６８８）揚
２﹒３９％，報２７﹒８５元。萬科（０２２０２）急漲７﹒２５％，報３７元，盤中更高見
３７﹒４元，創上市新高。
　　本地地產股亦見追捧，新世界（０００１７）升４﹒６７％，報１２﹒５４元，為第二佳藍
籌；信置（０００８３）漲３﹒０６％，報１４﹒１６元；長實（０１１１３）揚０﹒９％，報
６９﹒７５元；新地（０００１６）升１﹒５１％，報１３４﹒５元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）獲大摩升目標至５００元，惟跌０﹒２３％，報
４３０﹒８元；匯控（００００５）升０﹒４３％，報８０﹒８５元；港交所（００３８８）跌
０﹒４７％，報２５３﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒８１％，報６７﹒４５元；中移動
（００９４１）升０﹒４５％，報７８﹒５元；平保（０２３１８）跌１﹒１３％，報８２﹒９
元。

＊中石化創逾兩年半新高，恆安遭降級跑輸一眾藍籌＊

　　石油股方面，中石化（００３８６）半日升２﹒２８％，報６﹒２８元，盤中高見６﹒３７
元，創逾兩年半新高；中石油（００８５７）窄幅升０﹒６９％，報５﹒８２元；中海油
（００８８３）微升０﹒５％，報１２﹒１２元。
　　內需股表現偏軟，恆安國際（０１０４４）遭麥格理降投資評級，由「中性」降至「跑輸大
市」，目標價則維持７０元不變，半挫３﹒５％，報８２﹒５元，為半日表現最藍籌。蒙牛
（０２３１９）跌２﹒２３％。報２１﹒９５元。旺旺（００１５１）軟０﹒８％，報６﹒２元

　　汽車股亦全線下滑，比亞迪（０１２１１）跌１﹒７７％，報６９﹒３５元，為跌幅最大國
指成分股。廣汽（０２２３８）則緊隨其後，軟１﹒３７％，報１８﹒７８元。吉利
（００１７５）跌１﹒１％，報２７﹒１５元。

＊植耀輝：中石化可於現價獲利，內房股價回調後再部署＊

　　港股近日強勢，雖然盤中仍有經歷升幅全消及倒跌，但耀才研究部經理植耀輝對《經濟通通
訊社》表示，港股短期氣氛仍然良好，短暫波動主要是受Ａ股方面影響，整體走勢和Ａ股亦相類
近。若港股能夠保持充足成交量、Ａ股表現繼續向好及北水足夠，料大市短線可上望３１０００
點。
　　「三桶油」近日表現突出，植耀輝表示升勢主要來自油價高企的短期炒作，而往後油價再大
升的空間不大。中石化在當中最為強勢，植耀輝建議有貨者已經可於現價獲利。但由於相關企業
基本面未有大改善，不建議現時入市。
　　內房股最近同樣落鑊，他表示偏向看好基本面較好的股份，例如萬科、碧桂園及中海外等，
但認為現時股價偏高，可待中央政策出台、股價稍為回調後再作部署。（ａｌ）

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