《經濟通通訊社５日專訊》年結因素過後，本地港元拆息繼續回落。據財資市場公會數據顯
示，一個月港元拆息報１﹒０１９２９厘，跌４點子，已是連續６個交易日下跌。
三個月拆息亦跌３點子，至１﹒２６９厘，是去年５月份以來最大跌幅。隔夜拆息及一周拆
息亦分別跌至０﹒３５８及０﹒５９８厘。
港匯繼續轉弱，最新報７﹒８１９９，跌０﹒０３％，一度低見７﹒８２０３。（ｃｈ）
05/01/2018 14:30
【本港經濟】港元拆息續跌，一個月拆息連跌６日最新報１﹒０２厘
《經濟通通訊社５日專訊》年結因素過後，本地港元拆息繼續回落。據財資市場公會數據顯
示，一個月港元拆息報１﹒０１９２９厘，跌４點子，已是連續６個交易日下跌。
三個月拆息亦跌３點子，至１﹒２６９厘，是去年５月份以來最大跌幅。隔夜拆息及一周拆
息亦分別跌至０﹒３５８及０﹒５９８厘。
港匯繼續轉弱，最新報７﹒８１９９，跌０﹒０３％，一度低見７﹒８２０３。（ｃｈ）
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