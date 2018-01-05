【本港經濟】港元拆息續跌，一個月拆息連跌６日最新報１﹒０２厘

《經濟通通訊社５日專訊》年結因素過後，本地港元拆息繼續回落。據財資市場公會數據顯

示，一個月港元拆息報１﹒０１９２９厘，跌４點子，已是連續６個交易日下跌。

三個月拆息亦跌３點子，至１﹒２６９厘，是去年５月份以來最大跌幅。隔夜拆息及一周拆

息亦分別跌至０﹒３５８及０﹒５９８厘。

港匯繼續轉弱，最新報７﹒８１９９，跌０﹒０３％，一度低見７﹒８２０３。（ｃｈ）

