【企業盈喜】海螺水泥（９１４）料去年度淨利潤增長七至九成

《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發出盈喜，預料

截至去年１２月底之年度業績將大幅增長，淨利潤按年增幅介乎７０至９０％，主要受益於水泥

行業供給側結構性改革的積極影響，使產品銷售價格上升及營業收入大幅增長。（ｃｈ）

