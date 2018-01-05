《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發出盈喜，預料
截至去年１２月底之年度業績將大幅增長，淨利潤按年增幅介乎７０至９０％，主要受益於水泥
行業供給側結構性改革的積極影響，使產品銷售價格上升及營業收入大幅增長。（ｃｈ）
05/01/2018 16:52
【企業盈喜】海螺水泥（９１４）料去年度淨利潤增長七至九成
《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發出盈喜，預料
截至去年１２月底之年度業績將大幅增長，淨利潤按年增幅介乎７０至９０％，主要受益於水泥
行業供給側結構性改革的積極影響，使產品銷售價格上升及營業收入大幅增長。（ｃｈ）
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