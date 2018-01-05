【夜期時段】即月期指最新報３０７８９點，升２５點，低水２６點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７７１點，升７點，低水４４點

，最新報３０７８９點，升２５點，低水２６點，合約成交９４５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９５點，跌３點，低水１７點，最新報

１２２０２點，升４點，低水１０點，合約成交４０５張。（ｃｈ）

