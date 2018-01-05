【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒４％，豪宅樓價創新高

《經濟通通訊社５日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數

ＣＣＬ報１６５﹒０２點，按周跌０﹒３６％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報

１６６﹒７３點，按周跌０﹒７３％，ＣＣＬ（中小型單位）報１６５﹒０７點，按周跌

０﹒５６％，三大指數均為歷史第三高。

ＣＣＬ連續３周創新高後回軟，ＣＣＬＭａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）連續５周創新高後

回軟。本周三大整體指數齊跌，但ＣＣＬ、ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊創新高

，於９周內出現６次，相信整體樓價升勢未止，預期ＣＣＬ持續反覆向上。

新一輪升市豪宅樓價表現突出。ＣＣＬ（大型單位）最新報１６４﹒８１點，創歷史新高，

按周升０﹒６６％，指數相隔１５周之後再創新高。近９周計，ＣＣＬ（大型單位）七升二跌，

累升４﹒７７％。升幅顯著高於同期ＣＣＬ升３﹒９７％、ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ升３﹒５９％及

ＣＣＬ（中小型單位）升３﹒８２％。

本周四區指數二升二跌。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７２﹒７３點，為歷史第四高，按周

升０﹒７６％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１５１﹒３１點，為歷史第三高，按周升０﹒２５％

。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒９０點，為歷史第三高，按周跌０﹒７７％。九龍樓價連續

２周創新高後回軟２周，累跌１﹒０６％。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７２﹒７５點，為歷史第

八高，按周跌２﹒３６％。

以正式買賣合約計，２０１７年全年ＣＣＬ升１２﹒８％，ＣＣＬＭａｓｓ升１２﹒７４％

，ＣＣＬ（中小型單位）升１３﹒１３％，ＣＣＬ（大型單位）升１１﹒１８％，港島升

８﹒９３％，九龍升１４﹒３７％，新界東升１４﹒０４％，新界西升１４﹒１１％。（ｂｉ）

