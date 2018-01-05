【香港政情】鄭若驊辭任空運牌照局主席

《經濟通通訊社５日專訊》政府今日宣布，鄭若驊已辭任空運牌照局主席。

運輸及房屋局局長陳帆表示，感謝鄭主席在牌照局任期內所作出的傑出貢獻和卓越領導。有

賴鄭主席五年多以來的領導和貢獻，牌照局成功推行空運牌照的新規管制度，並有效地履行其法

定職能，促進香港航空業發展。（ｂｉ）

