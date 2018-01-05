《經濟通通訊社５日專訊》金管局公布，香港於去年１２月底的官方外匯儲備資產為
４３１３億美元，１１月底為４２２１億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於去年１２月底的外匯儲備資產為４２２７億美元，１１月
底為４１３５億美元。
為數４３１３億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣七倍多，或港元貨幣供應
Ｍ３約４８％。（ｂｉ）
05/01/2018 17:00
【本港經濟】去年１２月底官方外匯儲備資產增至４３１３億美元
《經濟通通訊社５日專訊》金管局公布，香港於去年１２月底的官方外匯儲備資產為
４３１３億美元，１１月底為４２２１億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於去年１２月底的外匯儲備資產為４２２７億美元，１１月
底為４１３５億美元。
為數４３１３億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣七倍多，或港元貨幣供應
Ｍ３約４８％。（ｂｉ）
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