【企業盈喜】海螺創業料全年純利至少升６０％，因海螺水泥發盈喜

《經濟通通訊社５日專訊》海螺創業（００５８６）發盈喜，料截至去年底止全年純利有不

少於６０％的相當顯著增長。

該公司指預期純利增加，主要由於海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）預期去年

全年純利按年增長約７０至９０％。海螺創業間接擁有安徽海螺集團４９％股權，而海螺集團公

司擁有海螺水泥約３６﹒４０％股權。（ｌｙ）

