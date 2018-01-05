《經濟通通訊社５日專訊》海螺創業（００５８６）發盈喜，料截至去年底止全年純利有不
少於６０％的相當顯著增長。
該公司指預期純利增加，主要由於海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）預期去年
全年純利按年增長約７０至９０％。海螺創業間接擁有安徽海螺集團４９％股權，而海螺集團公
司擁有海螺水泥約３６﹒４０％股權。（ｌｙ）
05/01/2018 17:28
【企業盈喜】海螺創業料全年純利至少升６０％，因海螺水泥發盈喜
《經濟通通訊社５日專訊》海螺創業（００５８６）發盈喜，料截至去年底止全年純利有不
少於６０％的相當顯著增長。
該公司指預期純利增加，主要由於海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）預期去年
全年純利按年增長約７０至９０％。海螺創業間接擁有安徽海螺集團４９％股權，而海螺集團公
司擁有海螺水泥約３６﹒４０％股權。（ｌｙ）
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