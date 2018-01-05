【企業盈喜】華潤水泥料全年純利顯著增加，因水泥產品售價升

《經濟通通訊社５日專訊》華潤水泥控股（０１３１３）發盈喜，料截至去年底止全年盈利

顯著增加，主要原因為期內水泥產品售價較高。

水泥產品於於去年１月至１１月的平均售價為２９１﹒２港元，按年上升了１９﹒４％。

（ｌｙ）

