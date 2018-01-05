《經濟通通訊社５日專訊》華潤水泥控股（０１３１３）發盈喜，料截至去年底止全年盈利
顯著增加，主要原因為期內水泥產品售價較高。
水泥產品於於去年１月至１１月的平均售價為２９１﹒２港元，按年上升了１９﹒４％。
（ｌｙ）
05/01/2018 16:53
【企業盈喜】華潤水泥料全年純利顯著增加，因水泥產品售價升
《經濟通通訊社５日專訊》華潤水泥控股（０１３１３）發盈喜，料截至去年底止全年盈利
顯著增加，主要原因為期內水泥產品售價較高。
水泥產品於於去年１月至１１月的平均售價為２９１﹒２港元，按年上升了１９﹒４％。
（ｌｙ）
|國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰