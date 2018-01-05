《小傳日記》道指牛氣勁，香江九連升；啤酒磚頭佬，舉杯齊飲勝！

《小傳日記》２０１８年真係好年！香江魚缸重上三萬點外，花旗魚缸噚晚（４日）都牛氣

衝天。由於全球經濟數據強勁，道指歷史上首次收市突破二萬五關，升１５２點至２５０７５，

勁。總統「侵侵」又一貫狂人作風，再次話個市升得咁勁，都係佢自己功勞，仲話道指可以升到

去３萬點！身為總統竟然公然預測股市，太過目中無人吧！

外圍咁牛，香江魚缸今朝（５日）當然跟住炒，最高去到３０９１１，雖然之後有Ｄ反覆，

但收市都抽番高７８點報３０８１４，連升九日，成交有１２５０億銀。睇嚟個市真係幾強，突

破２００７年１１月３１８９７高位只係時間問題。

中港磚頭佬就成為最受歡迎板塊，包辦晒首８位最好表現藍戰士，Ｈａｐｐｙ！



＊侵侵夠牛氣道指看三萬，地主返來了缸友畀個讚＊



雖然魚缸喺高位保持住窄幅上落，不過本地地產佬就紛紛表示要追落後，霸住藍戰士前列位

置；當中，信置（０００８３）更領軍藍戰，衝前近５巴仙收１４﹒４２銀；獲花旗視為首選嘅

新世界（０００１７）都彈起近４巴仙，報１２﹒４銀，更一度高見１２﹒６４銀，創２００９

年１０月底以來新高，勁！街坊恆地（０００１２）９９﹒５億銀賣出北角一棟寫字樓，加上花

旗升「他屐」至４１﹒８銀，跳高近２巴仙，報５３﹒４５銀。

太古Ａ（０００１９）今朝開市前錄到超過３億銀嘅大手，認真厲害！全日飛起近３巴仙，

報７５﹒４５銀！新地（０００１６）旗下嘅北角海璇呎價錄得６﹒４９萬銀創新高，股價就跳

起逾１巴仙報１３４﹒４銀，仲見過１３５銀，創咗近十年新高。



＊內房受熱捧大細皆好揮，大摩睇５００ＱＱ失氣勢＊



唔止香江呢邊，呢排好受歡迎嘅神州內房佬仲架勢，同樣霸住藍戰士頭幾位！萬科

（０２２０２）衝前逾６巴仙報３６﹒７銀，高見３７﹒４銀創上市新高，仲錄得九連揚累計飛

起近３２巴仙，氣勢如虹。至於碧桂園（０２００７）都一樣破頂曾見１６﹒４８銀，踢高近５

巴仙，報１６﹒２２銀，為第二叻藍戰士。仲有融創（０１９１８）跳起逾５巴仙，報３７﹒５

銀。

唔好以為淨係得大隻內房佬先叻啊，較細條嘅魚毛都一樣食到條水。新城（０１０３０）今

日最多飛起過逾１０巴仙，高見５﹒９３銀創新高，埋單都衝前近一成巴仙，報５﹒９銀；世茂

房地產（００８１３）創過逾十年高，升逾６巴仙報２０﹒３５銀。



＊油價三年高三桶油風騷，麥記來踐踏恆安有點糟＊



藍戰士ＱＱ（００７００）呢排又再受北水青睞，今朝錄得多手共５２萬股市前交易，涉資

逾２億銀。賓架大摩睇好，將他屐升到５００銀，今日盤中高見４３６﹒４銀，進一步逼近上市

新高４３９﹒６銀，不過高處不勝寒，埋單４３３﹒２銀，只係微微升咗０﹒３巴仙。

上星期花旗原油庫存跌幅超過預期，加上伊朗局勢持續為供應帶嚟憂慮，所以油價造好，兩

份主要合約均創逾三年收市新高。中石化（００３８６）就升逾１巴仙，創兩年半新高高見

６﹒３７銀。街坊中石油（００８５７）亦有０﹒３巴仙進帳，報５﹒８銀。中海油

（００８８３）就跳起近１巴仙，報１２﹒１６銀。

恆安（０１０４４）雖然被麥格理維持７０蚊他屐不變，但評級就由中性降到跑輸孖屐，所

以今日腳軟近３巴仙，報８３﹒１５銀。



＊啤酒齊加價粉絲賀飲勝，美圖有異動炒起甚精靈＊



神州方面，有傳多間啤酒公司都加價，好似華潤雪花、青島、燕京啤酒咁，有傳加幅會介乎

一至兩成。消息一出就推高咗青啤（００１６８）同潤啤（００２９１）最多升１８及近８巴仙

。青啤中午出嚟解釋，話只係打算對部分區域部分產品提價，但幅度唔超過５巴仙。但你有你解

釋，我有我飲勝！最終兩間公司分別就彈上近１１巴仙報４６﹒６銀同衝前逾１０巴仙，報

３０﹒９銀。

時下好流行虛擬貨幣，就連美圖（０１３５７）近排都有傳出即將進軍區塊鏈，不過公司未

有回應，但同時美圖主席蔡文勝上個月先後兩次增持公司股份，今日公司就大成交走上逾１１巴

仙，報１２﹒３銀！假期愉快！請請！



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