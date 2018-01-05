港股再創逾十年高後反覆，收升７８點報３０８１４，連升九日

《經濟通通訊社５日專訊》在經濟數據勝預期的支持下，美股三大指數隔晚（４日）再創歷

史新高，道指首次突破２５０００點關口收市。港股今早隨外圍高開１５７點或０﹒５１％，報

３０８９３點。中港地產股跑出，但港股在高見３０９１１點，再續創逾十年高後，勢頭轉向反

覆，在港交所（００３８８）及汽車股等表現偏軟下，曾一度倒跌９７點，低見３０６３９。最

終全日收報３０８１４，升７８點或０﹒２５％，連升九日累漲１５８０點或５﹒４１％。主板

成交１２５０﹒０８億元，比昨日少５﹒１８％。

國指收漲０﹒０７％或８點，報１２１１。滬指升０﹒１８％或６點，報３３９１。



＊中港地產股齊跑贏大市，中石化獲北水流入漲逾１％＊



本地地產股跑出，恆地（０００１２）獲花旗上調目標價至４１﹒８元，加上出售北角寫字

樓據報作價為９９﹒５億元，全日股價升１﹒８１％，報５３﹒４５元；新地（０００１６）旗

下北角海璇呎價錄６﹒４９萬元創新高，股價升１﹒４３％，報１３４﹒４元，盤中見１３５元

創近十年高；新世界（０００１７）獲花旗視為首選，上升３﹒５１％，報１２﹒４元；信置

（０００８３）尾市升幅擴大至４﹒９５％收１４﹒４２元，以全日最高位收市，為最佳表現藍

籌。

內房股方面，萬科企業（０２２０２）上升６﹒３８％，報３６﹒７元，盤中見３７﹒４元

破頂，並錄得九連揚累計漲３１﹒７８％；碧桂園（０２００７）亦創新高，升４﹒５１％，報

１６﹒２２元，盤中高見１６﹒４８元；融創中國（０１９１８）上升５﹒３４％，報

３７﹒５元。

中石化（００３８６）昨日獲北水流入，今早最多曾漲３﹒７５％，創兩年半新高，最終僅

上升１﹒４７％，報６﹒２３元。



＊汽車股疲弱華晨跌近３％，啤酒股炒高受惠加價消息＊



華晨（０１１１４）下跌２﹒８％，報２０﹒８５元，盤中低見２０﹒３元，失守５０天線

（２０﹒６１１元）及百天線（２０﹒８３元）。同業個別發展，吉利（００１７５）上升

０﹒３６％，報２７﹒５５元；比亞迪（０１２１１）下跌０﹒９９％，報６９﹒９元；廣汽

（０２２３８）下跌０﹒６３％，報１８﹒９２元。

據報多間中資啤酒企業加價，青島啤酒（００１６８）今早最多曾飆２２﹒９５巴仙，高見

５１﹒７元破頂，公司在中午澄清加幅不超過５％後升幅收窄，最終收升１０﹒８２％，報

４６﹒６０元；潤啤（００２９１）則上升１０﹒３６％，報３０﹒９元，曾見３１﹒３元亦創

上市新高。

重磅股方面，騰訊（００７００）獲大摩升目標至５００元，但最終收升０﹒３２％，報

４３３﹒２元；匯控（００００５）上升０﹒３７％，報８０﹒８元；港交所（００３８８）下

跌０﹒５５％，報２５３﹒２元；友邦（０１２９９）下跌０﹒８１％，報６７﹒４５元；中國

平安（０２３１８）跌１﹒９１％，報８２﹒２５元。（ａｌ）

