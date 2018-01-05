【香港政情】新任律政司長鄭若驊明履新，接手一地兩檢本地立法

《經濟通通訊社５日專訊》政府宣布，中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，

任命資深大律師鄭若驊為律政司司長，免去袁國強的律政司司長職務，於本月６日生效。

早在新政府上場時已有消息指，袁國強在完成一地兩檢工作後便會離開政府，隨著全國人大

常委會通過「一地兩檢」合作安排議案，一地兩檢「三步走」過程已完成首二步，鄭若驊料一上

任便須接手處理一地兩檢「三步走」中最困難的本地立法工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

