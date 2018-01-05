【香港政情】郭榮鏗批袁國強以政治凌駕法律，望鄭若驊引以為誡

《經濟通通訊社５日專訊》政府宣布鄭若驊將接替袁國強出任律政司司長，明日生效。法律

界立法會議員郭榮鏗批評袁國強在任內以政治凌駕法律，望新任司長鄭若驊引以為誡。其黨友、

「一地兩檢」關注組召集人陳淑莊亦批「一地兩檢」是袁國強摧毀法治的臨別作。

郭榮鏗指，過去５年香港撕裂，批評袁國強以政治凌駕法律，希望鄭若驊會引以為誡，日後

會約束當權者的權力、捍衛一國兩制、基本法和港人的權利自由等。他指，過往曾在法律仲裁或

法律界的發展與鄭合作，但他暫時不掌握鄭若驊對憲法、憲政的看法。

陳淑莊則直斥「一地兩檢」是袁國強摧毀法治的臨別作，認為鄭若驊上任後荊棘滿途，其首

個任務就是要解釋「一地兩檢」的法律依據。

鄭若驊於早上見傳媒時表示「只要堅持以法律原則，客觀理性分析人大按照中國憲法制定的

《基本法》，我相信我們最終會取得一致的法律結論。」民主黨主席胡志偉對此感憂慮。他指，

《基本法》規定香港制度不變，並以普通法原則理解《基本法》，若律政司司長認為須以人大和

中國憲法的角度去理解，終會令社會出現衝突。

港大法律學院首席講師張達明亦批評袁國強在處理「一地兩檢」爭議時未有捍衛香港法治，

期望新司長上任後能站在香港人一方，多向中央解釋中港司法制度的分別，捍衛香港法治。

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