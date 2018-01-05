【香港政情】張建宗：政府工作４５載從未覺悶；頻落區望貼近民情

《經濟通通訊社５日專訊》政務司司長張建宗接受政府內部刊物《公務員通訊》第１００期

之專訪，他於訪問中提及在政府工作４５年，從未有過沉悶時刻。即使時光倒流，還是會選擇同

樣的事業路途。他又指，司局長頻密到訪各區與公眾接觸並非公關技倆，而是顯示政府態度認真

，銳意貼近民情。

專訪以「半世紀盡忠公務 一輩子情繫香江」為題。張建宗指，本屆政府的任期之時，他已

經在政府為市民服務了整整５０載，對於能夠服務社會半個世紀，他深感榮幸。

張建宗讚揚行政長官林鄭月娥致力促進政府與市民互動溝通，加強公眾參與，共同建構更和

諧的社會。他有信心，管治團隊在新的施政理念下，會為香港帶來一番新氣象。



＊加強與社會聯繫，是新施政理念的重點＊



張建宗又指，新一屆政府會更加關注市民的需要，細心聆聽民意並採取適當行動，會以真誠

務實的態度與公眾溝通，亦會積極鼓勵年輕一代參與，並加緊為他們提供向上流動的機會。

他強調，司局長頻密到訪各區與公眾接觸，絕非空泛的公關宣傳招數。司局長親身掌握市民

脈搏是嶄新的措施，顯示政府態度認真，銳意貼近民情。

另外，張建宗雖被指是「工作狂」，但他於專訪中提到工作中如有機會稍作休息，會與家人

共聚為樂，或外出散步、或到酒樓「飲茶」；並指其家人，尤其是妻子，一直對他非常體諒和支

持。（ｆｗ）（ｚｚ）

