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即市新聞

05/01/2018 09:11

【整頓債市】一行三會聯手整頓債券交易，推進金融去槓桿

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行、中銀監、中證監、中保監聯合發文，整頓內地債券市
場的灰色地帶－－代持，嚴控自營債券正、逆回購槓桿比例。據《上海證券報》引述業內人士指
出，國務院金穩委成立之後，一行三會聯合發文，首次就債券交易進行規範，顯示出金融監管的
協調力度正在加強，監管信號意義深遠。
　　《關於規範債券市場參與者債券交易業務的通知》主要從規範債券代持行為、對各類金融機
構和非法人產品設定債券正逆回購的餘額限制，進一步推進金融機構去槓桿。
　　《通知》明確，參與者不得通過任何債券交易形式進行利益輸送、內幕交易、操縱市場、規
避內控或監管，或者為他人規避內控與監管提供便利。非法人產品的資產管理人與託管人應按照
有關規定履行交易結算等合規義務，並承擔相應責任。
　　通知並規定，債市參與機構還需要進一步做好隔離工作，「自營、資產管理、投資顧問等各
類前台業務相互隔離，在資產、人員、系統、制度等方面建立有效防火牆」、「不得以人員掛靠
、業務包幹等承包方式開展業務」、「前中後台等業務崗位設置應相互分離」。
　　不過，為了讓市場各類參與主體平穩過渡，《通知》設定了長達一年的整改過渡期。

＊部分城商行或者農商行料較受影響＊

　　據《證券時報》引述中金公司固收團隊表示，除國開行、進出口銀行和農發行外，其他銀行
自營債券正回購資金餘額或逆回購資金餘額不超過其上季度末淨資產８０％，這對國有大行和股
份制銀行來說，受這個指標約束基本不明顯，即使是季末資金融入融出高峰，基本也不會超過上
限。但可能部分城商行或者農商行等小銀行會受這一指標影響，不過衝擊也不會很大。
　　中信證券分析師明明認為，《通知》的出台是對國海證券債券代持事件的「強力補丁」。由
於債券代持行為的普遍存在，債券市場參與者的真實交易槓桿率無法得到準確計量，相應風險無
法做到合理把握。監管訴求已不再是壓低債券市場參與者槓桿率這麼簡單，對於線下交易的圍追
堵截以及代持業務的入表操作不能簡單理解為去槓桿，這同時也就意味著相關數據的可獲得性在
增加，金融數據統計的涵蓋也將更加全面，利於監管當局更准確地把握市場的系統性風險程度。

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