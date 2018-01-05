【駐滬專電】上海規土局：今年上海繼續加大新增租賃住房用地供應

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上海市規土局副局長岑福康表示，２０１８

年上海要繼續加大新增租賃住房的用地供應，同時通過城市更新的手段，進一步加大租賃住房的

供應。

岑福康表示，上海將通過多渠道增加租賃性住房的比重，加大新建住宅中的租賃性住房的配

建比重，在商品房中配建一部分，新增完全租賃性質的租賃住房。鼓勵科研院所、醫院、產業園

區、大型國有企業等單位利用自有土地建設公共租賃房，用於本單位的人才安置，鼓勵社會各類

機構代理經租？置住房，盤活存量住房資源，形成穩定的房源用於出租。

他表示，根據上海２０１７－２０３５年城市總體規劃，上海將進一步健全可負擔、可持續

的住房供應體系，並提出引導策略。考慮到未來家庭小型化的趨勢和市民居住條件改善的需要，

以及人口總量保持穩定，住宅總量仍較現狀有一定的增加，所以上海將保持穩定的居住用地供應

。

在結構上，上海將增加中小套型住宅供給，提供人才公寓、國際化社區、適老型住宅不同住

房類型。在供應體系上，上海將進一步完善「四位一體」，廉租住房、公共租賃住房、共有產權

住房、徵收安置房和租售並舉的住房保障體系，解決創新創業群體和中低收入階層的住房問題。

