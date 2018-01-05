【駐滬專電】滬規土局：保障先進製造業用地需求，限工業用地退出

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上海市規土局副局長岑福康表示，上海將通

過五方面舉措來落實規劃建設用地負增長的目標。

第一是優化國土開發格局，更加注重城市的立體開發和地下空間分層利用，促進土地集約利

用。第二是優化土地利用結構，一方面突出生態用地規模，同時增加建設用地中的綠化廣場用地

，另一方面增加公共服務設施用地，公共服務設施用地佔上海全市建設用地比例不低於１５％。

第三是切實保障先進製造業用地需求，到２０３５年，上海將保留１０％到１５％的工業用

地，並按照產業基地、產業社區、零星工業用地的體系在各個層次規劃中進行布局引導和深化。

其中產業基地內用於先進製造業發展的工業用地面積不少於１５０平方公里，規劃上嚴格限制工

業用地的退出。

第四是探索商業、辦公、居住、公共設施和市政基礎設施的複合開發，引導大學校區產業園

區與周邊居住社區的融合發展，加強農用地的複合利用引導。

第五按照建設用地「以拆定增」的要求供應新增建設用地，優先保障公益類項目、民生類項

目和基礎設施建設，適度向新城、重點新市鎮及重點地區重點產業項目傾斜。

根據《上海市城市總體規劃（２０１７－２０３５年）》，上海要按照規劃建設用地總規模

負增長要求，鎖定建設用地總量，控制在３２００平方公里以內。

