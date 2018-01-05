《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上海市發展改革委巡視員王思政表示，上海
沒有提過大灣區概念，按照最新發布的《上海市城市總體規劃（２０１７－２０３５年）》，還
是長三角城市群的概念。最近上海專門就加強長三角區域合作開展專題調研。
王思政表示，下一步上海將強化創新驅動、促進長三角一體化發展、加強生態聯合治理、共
建基礎設施、突出先行先試，和建立健全更加有效的合作新機制，以加強與長三角的合作。
05/01/2018 08:47
【駐滬專電】上海就加強長三角區域合作開展專題調研
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧５日上海專電》上海市發展改革委巡視員王思政表示，上海
沒有提過大灣區概念，按照最新發布的《上海市城市總體規劃（２０１７－２０３５年）》，還
是長三角城市群的概念。最近上海專門就加強長三角區域合作開展專題調研。
王思政表示，下一步上海將強化創新驅動、促進長三角一體化發展、加強生態聯合治理、共
建基礎設施、突出先行先試，和建立健全更加有效的合作新機制，以加強與長三角的合作。
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