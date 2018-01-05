【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１１７點子，報６﹒４８５１

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４８５１，較

上個交易日４時３０分收盤價升１１７點子。全日在６﹒４７８８至６﹒４９１０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升９７點子，報６﹒４８２３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４９１５，較上個交易日升１２８點子。（ｊｙ）

