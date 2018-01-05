《日入而息》鄭若驊任律政司司長，北角海璇呎價新高，港股九連升

《今天重點》﹡國務院任命鄭若驊接任香港律政司司長，袁國強離任；林鄭月娥高度讚揚袁

國強在任五年半期間表現卓越；新任律政司長鄭若驊明履新，接手一地兩檢

本地立法；鄭若驊稱感榮幸及有挑戰性，一國兩制乃對港最好安排

﹡北角海璇錄四宗大額成交，呎價錄６﹒４９萬元新高

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒４％，豪宅樓價創新高

﹡黃浩：《壹週刊》交接最遲今年二月底完成，沒有裁員計劃



《即日市況》﹡港股再創逾十年高後反覆，收升７８點報３０８１４，連升九日



《深滬股市》﹡滬綜指六連升一度重上３４００點，全周累升２﹒５％



《美元匯價》﹡觀望美非農數據，小注博美元反彈；歐元最新報１﹒２０４９╱５３，日圓

最新報１１３﹒２４╱２５



《公司業績》﹡橙天嘉禾（０１１３２）宣派特別息每股０﹒２５３元

﹡沛富基金（０２８２１）除息日為１月１９日，派息日期２月１日



《公司資訊》﹡中國優質能源（０１５７３）獲續貴州省探礦權，年期兩年

﹡恆地（０００１２）逾４億元，統一西環工廈業權

﹡香港置業表示強化前線服務，兼攻網上平台

﹡紅星美凱龍（０１５２８）公布Ａ股初步公開招股結果

﹡海航創新金融集團完成收購嘉能可（００８０５）石油倉儲及物流業務

５１％股權

﹡能源國際（００３５３）收購油氣項目訴訟中止，股份及換股債買賣禁令解

除

﹡新高教（０２００１）斥１﹒６６億元人民幣投得甘肅地皮以興建學校

﹡瑞房（００２７２）去年度合約物業銷售額跌５１％至１０４億元人民幣

﹡包浩斯（００４８３）中港澳地區第三季同店銷售升９％

﹡呷哺呷哺（００５２０）認購３億元人民幣金融產品，預期年收益率

５﹒１％

﹡陳唱國際（００６９３）料去年度投資錄得未變現虧損７﹒２６億元



《國企紅籌》﹡北控水務（００３７１）斥６５０５萬元購吉林污水處理業務

﹡白雲山（００８７４）子公司獲頒藥品ＧＭＰ證書

﹡首都機場（００６９４）料今年獲得２４億元人民幣零售收入

﹡靈寶黃金（０３３３０）折讓兩成配售內資股，淨籌約１﹒０２億元

﹡重農行（０３６１８）中證監受理Ａ股發行申請材料

﹡中國飛機租賃（０１８４８）再購１５架空客飛機，涉１６﹒３億美元

﹡中國機械工程（０１８２９）簽署緬甸３０００座通訊塔項目合同

﹡青島啤（００１６８）擬對部分區域部分產品漲價，幅度不逾５％

﹡兗州煤（０１１７１）控股股東持股下降１﹒４３百分點

﹡秦皇股份（０３３６９）去年全年吞吐量３﹒８億噸，升２２％



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）１２月銷售６９億，全年２０２億元

﹡浙江世寶（０１０５７）獲中證監批准非公開增發６２１５萬股Ａ股

﹡惠生（０２２３６）附屬獲兩個環境工程設計專項新增資質

﹡酷派（０２３６９）被賈躍亭減持，套現８﹒０８億元

﹡創聯教育金融（０２３７１）向盛源控股配股，淨籌２９７０萬元

﹡陽光１００中國（０２６０８）上月合同銷售額升約２６％至２２﹒２億元

人民幣



《中國要聞》﹡報道指萬科逾８３億元收購凱德集團２０家購物中心

﹡工信部將加快實施動力電池回收利用管理暫行辦法

﹡百度兩ＡＰＰ涉侵害個人信息遭起訴立案

﹡國投、中聯通、中電信等擬濱海新區建互聯網數據中心

﹡華潤雪花、青島、燕京啤酒等加價，加幅介乎一至兩成

﹡中紀委表示山東省副省長季緗綺涉嚴重違紀受查

﹡中證報表示人幣今年大升大貶概率不大，料區間震盪為主

﹡中保監表示險資股權投資計劃禁直接或變相開展通道業務；推動金融資源進

一步向「三農」傾斜

﹡北京９７億拍三幅商品房限價地，首創遠洋聯合體參與

﹡一行三會聯手整頓債券交易，推進金融去槓桿

﹡中證監下發配套通知，嚴管券商基金債券業務

﹡光大集團持青旅集團全數產權，中青旅實控人改國務院

﹡河北副省長調研華北製藥：積極推進混改

﹡人行連續十日暫停逆回購操作，全周淨回籠５１００億

﹡２０１６年旅遊及相關產業增加值佔ＧＤＰ比重４％

﹡發改委表示２０２０年智能汽車新車佔比達到５０％；支持有條件煤企實施

兼併重組、發展煤電聯營

﹡中國中東部連日暴雪成災，１０死５６﹒７萬人受災

﹡深交所表示兩融交易增飛馬國際、長盈精密，下周一生效

﹡中證監行政處罰５案件，包括新華錦操縱市場案

﹡吳通控股表示向樂視追款未果，再提壞帳準備千萬元

﹡綠地集團斥６０００萬元人民幣進軍電子競技產業

﹡外匯交易中心擬引入境外銀行參與銀行間匯市區域交易

﹡上交所表示大幅度充實資本市場一線監管力量；本周對５４宗證券異常交易

行為採取自管措施

﹡中證監劉士余調研指導稽查執法工作



《寶島快訊》﹡台股七連升，收報１０８７９﹒８０點，創新高



《其他消息》﹡國務院任命鄭若驊接任香港律政司司長，袁國強離任

﹡林鄭月娥高度讚揚袁國強在任五年半期間表現卓越

﹡新任律政司長鄭若驊明履新，接手一地兩檢本地立法；鄭若驊稱感榮幸及有

挑戰性，一國兩制乃對港最好安排；鄭若驊辭任空運牌照局主席

﹡梁美芬指袁國強擅處理爭議議題；李慧？讚袁謹慎

﹡郭榮鏗批袁國強以政治凌駕法律，望鄭若驊引以為誡

﹡湯家驊稱袁國強無偏袒一國；譚志源指袁並非不負責任

﹡東區佳曉選區區議員離世，政府刊憲議席懸空將作補選

﹡張建宗稱政府工作４５載從未覺悶；頻落區望貼近民情；在「一帶一路」倡

議下為年輕一代尋找機遇

﹡施永青稱縮表加息影響微，如果現時撤辣招樓價必升

﹡深股通額度全日用１５﹒７億元；滬股通額度全日用１０﹒４億元

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒４％，豪宅樓價創新高

﹡本港去年１２月底官方外匯儲備資產增至４３１３億美元

﹡政府去年批出３７份住宅預售樓花同意書涉１﹒６萬伙

﹡美聯表示今年首周末二手屋苑預約睇樓量按周升４％

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