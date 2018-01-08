《日出而作》中國外儲連升１１個月，美三大股指再創新高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５２９５．８７ 升 ２２０．７４點╱０．８８％

標普５００ ２７４３．１５ 升 １９．１６點╱０．７０％

納斯達克 ７１３６．５６ 升 ５８．６４點╱０．８３％

倫敦富時１００ ７７２４．２２ 升 ２８．３４點╱０．３７％

法蘭克福ＤＡＸ １３３１９．６４ 升 １５１．７５點╱１．１５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４７０．７５ 升 ５７．０６點╱１．０５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．０６，歐元兌美元１．２０４０



《最新資訊》﹡朱克伯格：ｆｂ研應用虛擬貨幣

﹡特朗普促圍牆撥款，換ＤＡＣＡ立法

﹡澳洲工業部：今年鐵礦石均價料跌兩成至５１﹒５美元

﹡合和（０００５４）大道東舊樓，申請合併建商廈

﹡馬鞍山雲海加推３６伙，折實入場價７５５萬元

﹡黃遠輝談開發農地，公私營合作較可行

﹡去年挖掘機銷量增近一倍，分析料今年首季維持高景氣

﹡油價從兩年半高位回落，期金連升１１天

﹡默克爾晤社民黨，組閣最後機會

﹡美三股指再破頂債息升，未受非農就業不及預期影響

﹡美元上升，３月加息機會逾六成

﹡中國去年底外儲規模３１３９９億美元，連升１１個月

﹡中國生物製藥向主席增持標靶藥公司權益，作價１２９億元發股支付

﹡旭輝（００８８４）去年合同銷售額１０４０億人幣，按年增９６％

﹡迅捷（００５４０）主席及執董擬售公司６７％公司股權，今早復牌

﹡東方大學城（０８０６７）已呈交轉主板上市正式申請

﹡東吳水泥（００６９５）出售廢水廢棄物處理公司，套現４千萬

﹡金洋（０１２８２）場外增持藍鼎（００５８２）約１％股權，涉資４億元

﹡財司料盈餘相當高，「應作更長遠承擔」

﹡匯能（０１５３９）擬攻能源儲存，研釩電池耐用勝鋰電

﹡新福港地產佛山項目熱銷，港買家佔１成

﹡慧聰網（０２２８０）註銷２﹒８５億元換股債，發行股份取代

﹡潤啤（００２９１）正在一些區域對部分產品適度調整價格



《中國要聞》﹡更多國內航線實行市場調節價，航企料受益票價彈性

﹡人行參事盛松成：不主張甚至是反對目前中國加息；今年人幣匯率將保持基

本穩定，在６﹒６左右；不主張甚至是反對目前中國加息；今年人幣匯率將

保持基本穩定，在６﹒６左右

