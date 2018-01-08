《日出而作》中國外儲連升１１個月，美三大股指再創新高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２９５．８７ 升 ２２０．７４點╱０．８８％
標普５００ ２７４３．１５ 升 １９．１６點╱０．７０％
納斯達克 ７１３６．５６ 升 ５８．６４點╱０．８３％
倫敦富時１００ ７７２４．２２ 升 ２８．３４點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １３３１９．６４ 升 １５１．７５點╱１．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４７０．７５ 升 ５７．０６點╱１．０５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．０６，歐元兌美元１．２０４０
《最新資訊》﹡朱克伯格：ｆｂ研應用虛擬貨幣
﹡特朗普促圍牆撥款，換ＤＡＣＡ立法
﹡澳洲工業部：今年鐵礦石均價料跌兩成至５１﹒５美元
﹡合和（０００５４）大道東舊樓，申請合併建商廈
﹡馬鞍山雲海加推３６伙，折實入場價７５５萬元
﹡黃遠輝談開發農地，公私營合作較可行
﹡去年挖掘機銷量增近一倍，分析料今年首季維持高景氣
﹡油價從兩年半高位回落，期金連升１１天
﹡默克爾晤社民黨，組閣最後機會
﹡美三股指再破頂債息升，未受非農就業不及預期影響
﹡美元上升，３月加息機會逾六成
﹡中國去年底外儲規模３１３９９億美元，連升１１個月
﹡中國生物製藥向主席增持標靶藥公司權益，作價１２９億元發股支付
﹡旭輝（００８８４）去年合同銷售額１０４０億人幣，按年增９６％
﹡迅捷（００５４０）主席及執董擬售公司６７％公司股權，今早復牌
﹡東方大學城（０８０６７）已呈交轉主板上市正式申請
﹡東吳水泥（００６９５）出售廢水廢棄物處理公司，套現４千萬
﹡金洋（０１２８２）場外增持藍鼎（００５８２）約１％股權，涉資４億元
﹡財司料盈餘相當高，「應作更長遠承擔」
﹡匯能（０１５３９）擬攻能源儲存，研釩電池耐用勝鋰電
﹡新福港地產佛山項目熱銷，港買家佔１成
﹡慧聰網（０２２８０）註銷２﹒８５億元換股債，發行股份取代
﹡潤啤（００２９１）正在一些區域對部分產品適度調整價格
《中國要聞》﹡更多國內航線實行市場調節價，航企料受益票價彈性
﹡人行參事盛松成：不主張甚至是反對目前中國加息；今年人幣匯率將保持基
本穩定，在６﹒６左右；不主張甚至是反對目前中國加息；今年人幣匯率將
保持基本穩定，在６﹒６左右