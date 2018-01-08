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即市新聞

08/01/2018 16:57

《盤後部署》港股在高位稍作消化整固，３１０００點見短線阻力

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國上周五（５日）公布的２０１７年１２月非農新增職位僅錄
得１４﹒８萬份，遠低於１１月份的向上修訂值２５﹒２萬份，以及市場預期的１９﹒１萬份，
但受到科技股帶動下，美股再度全線破頂兼連升四日，道指更急升２２０點，報２５２９５點。
　　受外圍股市造好帶動，港股今早高開８０點，其後最多攀升１１４點，高見３０９２９點，
再創逾十年新高。不過，即使今日Ａ股重上三千四，但在港股連升九日下，不少重磅股遇沽壓，
中資金融股表現全日偏軟，加上科技股弱勢，但在內房股及資源股支撐下，港股午後大致能維持
升勢，惟升幅不相當顯著，最終全日升８４點或０﹒２８％，報３０８９９點。全日總成交
１３３７﹒７６億元，較上周五多７％。
　　國指收漲０﹒１９％或２３點，報１２２３５點。滬指升０﹒５２％或１７點，報
３４０９點。

＊南北韓明展開會談，美股本周五陸續放榜＊

　　展望美股，繼上周五公布上月非農數據後，本周五（１２日）亦有多個重要經濟數據出台，
包括１２月份零售銷售數據及通脹數據。然而，市場對該兩項數據預期不太樂觀，前者預期按月
增０﹒５％，低於前值的０﹒８％，後者按月及按年分別預期增長０﹒１％及２﹒１％，分別低
於前值的０﹒４％及２﹒２％。美股亦同時於本周五開始公布去年第四季業績，金融重磅股摩通
及富國銀行則會率先放榜。
　　目前美國經濟正持續復甦，料有利美股業績表現。不過，受減稅政策影響，早前有不少銀行
指出，需為減稅作遞延稅務資產一次性減值，料會因此拖累金融股去年第四季業績表現。另一方
面，由於不少銀行已作出預告，相信市場已作好足夠的心理準備，料不會對股價造成太大波動。
　　此外，南北韓將於明日（９日）早上展開兩年以來的首次官方高級會談，若會談進展順利，
料可提振全球股市表現。

＊美股暫連升四日，Ａ股七連升重上三千四＊

　　事實上，自２０１８年開局以來，全球不少股市均有理想表現，美股已連升四日兼屢創新高
；Ａ股七連升創超過兩年半最長升浪，今日更重上兼企穩三千四收市；台股亦已連升八個交易日
；港股已連升十日，累升１６６５點或５﹒７％。近日科技股表現雖相當弱勢，但資金持續流向
舊經濟股，今日內房股、資源股及航空股均錄得顯著升幅。去年走勢相當落後的中資券商股，亦
借Ａ股重上三千四而有炒作，反映資金仍不願獲利離場，故後市表現仍有看好空間。
　　此外，Ａ股近日交投持續熾熱，滬深兩市成交連續多日錄得５０００億元人民幣以上，今日
兩市總成交則錄得５５８６億元人民幣，較上周五急增逾一成。資金重新投入Ａ股下，加上Ａ股
去年走勢跑輸不少全球股市，以及Ａ股於今年６月１日正式入摩，預今年有相當大的追落後空間
，亦同時有利港股去向。
　　短線而言，考慮到港股已連升十日，亦已連續第四周上升，料大市會先行於高位消化整固後
再上，暫以３０５００點作第一個支持，跌穿該支持位則進一步下移至３０２００點，阻力位則
見３１０００點。（ｔｔ）

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